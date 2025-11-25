Evladına 150 bin TL'lik fiyat biçti! Polis korkunç olayı gün yüzüne çıkardı

Kategoriler
İspanya'da polis, yeni doğum yapmış bir kadının bebeğini sattığını fark etti ve olaya müdahale etti. Ülkenin güneyinde bulunan Endülüs özerk hükümetinden yapılan açıklamaya göre, Malaga kentinde hastane ve nüfus müdürlüğü kayıtlarında usulsüzlük ve çelişki tespit edildi.
Soruşturma başlatan polis, bir annenin yeni doğmuş bebeğini 3 bin euro yani yaklaşık 150 bin TL'ye, çocuk sahibi olamayan bir çifte satmak için anlaştığını ortaya çıkardı.
Polisin müdahalesiyle bebek satışının engellenmesinin ardından çocukları olamayan çift ile biyolojik anne hakkında dava açıldı.
Kız bebek, Endülüs özerk hükümetine bağlı bir sosyal yardım kurumunda koruma altına alındı.