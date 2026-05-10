Dünya
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Fas'taki dev tatbikatta kaybolan ABD askerlerinden birinin cansız bedenine ulaşıldı

Fas'ta düzenlenen "Afrika Aslanı 2026" tatbikatı sırasında kaybolan iki ABD askerinden birinin cesedi bulundu. Sekiz gündür süren arama çalışmaları neticesinde Teğmen Kendrick Lamont Key Jr'ın cansız bedenine ulaşılırken, diğer asker için operasyon sürüyor.

Kraliyet Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, yaklaşık 8 gün önce sırasında kaybolan ABD askerlerinden birinin cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi.

Fas'ta devam eden 'Afrika Aslanı 2026' tatbikatı sırasında kaybolan ABD askerlerinden Teğmen Kendrick Lamont Key Jr'ın cansız bedenine ulaşıldı.
Fas Kraliyet Silahlı Kuvvetleri, kaybolan ABD askerlerinden birinin cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu.
Cesedine ulaşılan askerin Teğmen Kendrick Lamont Key Jr olduğu belirlendi.
Ceset, askeri helikopterle Mulay Hasan Askeri Hastanesi morguna nakledildi ve ülkesine gönderilme işlemleri sürüyor.
Diğer kayıp ABD askeri için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
'Afrika Aslanı 2026' tatbikatı, 41 ülkenin katılımıyla 27 Nisan'da başladı ve 8 Mayıs'ta sona erdi.
Açıklamada, Fas Kraliyet Silahlı Kuvvetleri ile sivil savunma ekiplerinin, Fas ve ABD’ye ait kara, deniz ve hava unsurlarının ortak çalışmaları sonucu askerin cesedinin tespit edilerek bulunduğu yerden çıkarıldığı aktarıldı.

KİMLİĞİ BELLİ OLDU: TEĞMEN KEY

Cesedine ulaşılan askerin Teğmen Kendrick Lamont Key Jr olduğu bilgisine yer verilen açıklamada, cesedin askeri helikopterle ülkenin orta kesimindeki Gulmim kentinde bulunan Mulay Hasan Askeri Hastanesi morguna nakledildiği, ülkesine gönderilmesine ilişkin işlemlerin sürdüğü ifade edildi.

DİĞER ASKER İÇİN ARAMALAR SÜRÜYOR

Diğer kayıp ABD askerine ulaşılması için çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

AFRİKA'NIN EN BÜYÜK TATBİKATIYDI

ABD Afrika Komutanlığı (AFRICOM), 3 Mayıs’ta yaptığı açıklamada, 2 ABD askerinin 2 Mayıs’ta Fas’ın Tan Tan kenti yakınlarındaki Cap Draa Eğitim Alanı civarında kaybolduğunu duyurmuştu.

Fas ile ABD’nin ortaklaşa düzenlediği ve Afrika kıtasının en büyük askeri tatbikatları arasında gösterilen "Afrika Aslanı 2026" tatbikatı, 41 ülkenin katılımıyla 27 Nisan’da başlamış, 8 Mayıs’ta sona ermişti.

