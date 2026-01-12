FED Başkanı Jerome Powell hakkında soruşturma başlatıldı

ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell, federal soruşturmayla karşı karşıya kaldı. Konuyla ilgili ABD Adalet Bakanlığından açıklama geldi. Soruşturmanın, Powell'ın Senato'ya verdiği ifadeler ve FED binalarındaki tadilatlarla ilgili olduğu bildirildi.

JEROME POWELL'DAN AÇIKLAMA

FED Başkanı Jerome Powell da soruşturmayı duyurduğu videoda, Adalet Bakanlığı’nın kendisine Senato komitesine verdiği FED binalarının tadilatıyla ilgili ifadeleri nedeniyle celpler gönderdiğini ve suçlamayla tehdit ettiğini söyledi. Powell, soruşturmanın Donald Trump’ın kendisine duyduğu öfke sonucu açıldığını düşündüğünü belirtti.

Jerome Powell, "Bu soruşturma, Fed’in faiz oranlarını kanıt ve ekonomik şartlara göre belirlemeye devam edip edemeyeceği ya da para politikasının siyasi baskı ve sindirme ile yönlendirilip yönlendirilmeyeceğiyle ilgilidir. Hukukun üstünlüğünü ve demokrasimizde hesap verilebilirliğe derin saygım var. Hiç kimse, özellikle FED başkanı hukukun üzerinde değildir. Ancak bu emsalsiz eylem, yönetimin tehditleri ve sürekli baskısının daha geniş bağlamında görülmelidir" ifadelerini kullandı.

TRUMP, FED BAŞKANI'NI TEHDİT ETMİŞTİ

FED, başkent Washington D.C'deki Eccles ve 1951 Constitution Avenue binalarının 1930'lardaki inşasından bu yana ilk tadilatını gerçekleştiriyor. Binaların "yenilenmesi ve modernize edilmesi" çalışmaları, sağlık ve güvenlik önlemlerini de kapsıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Powell'ı faiz oranlarını istediği hızda düşürmediği için eleştiriyordu. Trump, FED başkanını görevden alma tehdidini sıkça tekrarlıyordu. ABD başkanı 30 Aralık'ta gazetecilerin "FED Başkanı'nın istifa etmesi isteyecek misiniz?" sorusuna, "Evet, istifa etmelidir, buna çok yaklaştık. Onu kovmak isterdim, ama çok yaklaştık" demişti.