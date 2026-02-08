Menü Kapat
Avatar
Editor
 Berkay Alptekin

Fil kovaladı, timsah avladı! Zambiya'da balıkçının hazin sonu

Zambiya'da bir balıkçı, fil sürüsünden kaçarken timsah saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Luangwa Nehri kıyısında yaşanan olayda timsahın sağ uyluğundan ısırdığı balıkçı, ağır kan kaybından öldü.

Fil kovaladı, timsah avladı! Zambiya'da balıkçının hazin sonu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.02.2026
saat ikonu 15:18
|
GÜNCELLEME:
08.02.2026
saat ikonu 15:18

Afrika ülkesi Zambiya'nın doğusunda bir balıkçı, fil sürüsünden kaçarken bir timsah tarafından katledildi. 52 yaşındaki Dean Nyirenda, geçtiğimiz günlerde iki arkadaşıyla balık tutmaya gitmiş ve dönüş yolunda beklenmedik bir şekilde fillerle karşı karşıya kalmıştı.

Üç kafadar, güvenli bir yere kaçmak için koşmaya başladı ve Nyirenda, hayvanlardan kaçmak için Luangwa Nehri yakınlarındaki bir dereye girdi. Yerel polis şefi Robertson Mweemba gazetecilere, "O sırada bir timsah, Nyirenda'nın sağ uyluğunu ısırarak ona saldırdı" ifadelerine yer verdi.

Polis, Nyirenda'nın bir sopayla timsaha vurarak savuşturmayı başardığını ve kendini sudan çıkardığını söyledi. Uzaktan izleyen iki balıkçı arkadaşı, ona yardım etmek için koştu ve ağır kan kaybeden Nyirenda'yı nehir kıyısından taşıdı.

BİR ISIRIKLA ÖLÜMCÜL KAN KAYBI

Mweemba, “Kanamayı durdurmaya çalıştılar ama maalesef öldü” diye ekledi. Daha sonra olay yerine gelen görevlileri, Nyirenda'nın sağ uyluğunda ölümcül kan kaybına neden olan derin ısırık izleri buldu.

Zambiya'da fil popülasyonu oldukça fazladır ve son yıllarda insanlar ile vahşi hayvanlar arasındaki çatışmalar onlarca kişinin hayatına mal olmuştur.

Doğa koruma uzmanlarına göre, Afrika'nın güneyindeki bu ülkenin Güney Luangwa Ulusal Parkı'ndan geçen Luangwa Nehri, Afrika'daki en yoğun Nil timsahı popülasyonlarından birine ev sahipliği yapıyor.

Resource Africa'nın verilerine göre, 2023 yılında kaydedilen 26 vahşi hayvanla ilgili ölümden 15'i timsah saldırıları nedeniyle meydana geldi ve bunların çoğu Luangwa Nehri kıyısında gerçekleşti.

