Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Filipinler Senatosu'nda silah sesleri: En az 10 el ateş edildi

Filipinler'de başkent Manila'daki Senato binasında silah sesleri duyuldu. Olay yerindeki gazeteciler en az 10 el silah sesi duyduklarını aktardı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
13.05.2026
saat ikonu 16:41
|
GÜNCELLEME:
13.05.2026
saat ikonu 17:14

Filipinler'in başkenti Manila'daki Senato binasında silah sesleri duyuldu. Filipinler'de yayın yapan ABS-CBN News kanalının haberine göre, olay yerindeki gazeteciler, binada en az 10 el silah sesi duyulduğunu aktardı.

HABERİN ÖZETİ

Filipinler Senatosu'nda silah sesleri: En az 10 el ateş edildi

Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.
Filipinler'in başkenti Manila'daki Senato binasında silah sesleri duyuldu ve bina güvenlik altına alındı.
Olay yerindeki gazeteciler, binada en az 10 el silah sesi duyulduğunu aktardı.
Senato Başkanı Alan Peter Cayetano, binanın saldırı altında olduğunu doğruladı.
Cayetano, 4 senatörün olay öncesinde "bir şey olacağı" gerekçesiyle binadan ayrılmaları yönünde ihbar aldıklarını belirtti.
Bina, güvenlik görevlileri tarafından giriş çıkışlara kapatıldı.
İçişleri Bakanı Jonvic Remulla, saldırganların kimliğinin bilinip bilinmediği sorusuna "Bilmiyoruz" yanıtını verdi.
Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.

''SALDIRI ALTINDAYIZ''

Senato Başkanı Alan Peter Cayetano da sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, binada silah sesleri duyulduğunu doğrulayarak, "Burası Filipinler Senatosu, söylenene göre saldırı altındayız." dedi.

Filipinler Senatosu'nda silah sesleri: En az 10 el ateş edildi

OLAY ÖNCESİNDE 'BİR ŞEY OLACAĞI' İHBARI

Cayetano, 4 senatörün olay öncesinde düzenledikleri toplantı sırasında "bir şey olacağı" gerekçesiyle binadan ayrılmaları yönünde ihbar aldıklarını söyledi.

​​​​​​​Bina, güvenlik görevlileri tarafından giriş çıkışlara kapatıldı.

Olay yerine gelen Filipinler İçişleri Bakanı Jonvic Remulla, "saldırganların" kimliğinin bilinip bilinmediği sorusuna, "Bilmiyoruz." cevabını verdi.

''AMAÇ TUTUKLAMAK DEĞİL GÜVENCE ALTINA ALMAK''

Filipinler İçişleri Bakanı Jonvic Remulla da silah seslerinin ardından binaya girerken görüldü. Remulla, binaya dela Rosa'yı tutuklamak için değil, "onu güvence altına almak" için geldiğini söyledi.

Pazartesi gününden bu yana ofisinde kalan Ronald dela Rosa, olaydan önce sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Size çağrıda bulunuyorum, umarım bana yardım edebilirsiniz. Bir başka Filipinlinin Lahey'e götürülmesine izin vermeyin" ifadelerini kullandı.

Filipinler Senatosu'nda silah sesleri: En az 10 el ateş edildi

FİLİPİNLER'DE NELER OLDU?

Eski Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte döneminde Filipin Ulusal Polisi'nin başında olan Senatör Ronald dela Rosa, Duterte'nin çok sert yürüttüğü "uyuşturucuyla savaş" operasyonunun en önemli uygulayıcılarından biri olarak görülüyor.

Ülkede 2016-2018 arasında binlerce kişi, "uyuşturucu şüphelisi" oldukları gerekçesiyle polis operasyonlarında öldürüldü. İnsan hakları örgütleri ve savcıları, bu ölümlerin büyük bölümünün gerçek çatışma değil, sistematik ve planlı infazlar olduğunu savunurken, polis ise öldürülen kişilerin silahlı olduğunu ve direndiğini iddia etti.

UCM'ye göre dela Rosa, Duterte'nin uyuşturucuyla savaş politikasının uygulanmasında kilit rol oynadı, polis operasyonlarını yönetti, öldürmelere göz yumdu veya bunları teşvik etti. Ronald dela Rosa hakkında mahkeme belgelerinde özellikle Temmuz 2016 ile Nisan 2018 arasında en az 32 kişinin öldürülmesinden dolayı hakkında "insanlığa karşı cinayet" suçlaması yer alıyor. Eski Devlet Başkanı Duterte de halihazırda UCM'de yargılanmayı beklemek üzere Lahey'de bulunuyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Komşu İran bir gecede 9 kez sallandı! Halk endişelendi: Büyük depremin habercisi mi? Türkiye de etkilenebilir
Körfez'de gölge savaşları: 'Bir başka ülke de İran'a saldırdı' iddiası
ETİKETLER
#ucm
#Silah Sesleri
#Filipinler Senatosu
#Uyuşturucuyla Savaş
#Insanlığa Karşı Cinayet
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.