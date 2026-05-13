Filipinler'in başkenti Manila'daki Senato binasında silah sesleri duyuldu. Filipinler'de yayın yapan ABS-CBN News kanalının haberine göre, olay yerindeki gazeteciler, binada en az 10 el silah sesi duyulduğunu aktardı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Filipinler Senatosu'nda silah sesleri: En az 10 el ateş edildi Filipinler'in başkenti Manila'daki Senato binasında silah sesleri duyuldu ve bina güvenlik altına alındı. Olay yerindeki gazeteciler, binada en az 10 el silah sesi duyulduğunu aktardı. Senato Başkanı Alan Peter Cayetano, binanın saldırı altında olduğunu doğruladı. Cayetano, 4 senatörün olay öncesinde "bir şey olacağı" gerekçesiyle binadan ayrılmaları yönünde ihbar aldıklarını belirtti. Bina, güvenlik görevlileri tarafından giriş çıkışlara kapatıldı. İçişleri Bakanı Jonvic Remulla, saldırganların kimliğinin bilinip bilinmediği sorusuna "Bilmiyoruz" yanıtını verdi.

''SALDIRI ALTINDAYIZ''

Senato Başkanı Alan Peter Cayetano da sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, binada silah sesleri duyulduğunu doğrulayarak, "Burası Filipinler Senatosu, söylenene göre saldırı altındayız." dedi.

OLAY ÖNCESİNDE 'BİR ŞEY OLACAĞI' İHBARI

Cayetano, 4 senatörün olay öncesinde düzenledikleri toplantı sırasında "bir şey olacağı" gerekçesiyle binadan ayrılmaları yönünde ihbar aldıklarını söyledi.

​​​​​​​Bina, güvenlik görevlileri tarafından giriş çıkışlara kapatıldı.

Olay yerine gelen Filipinler İçişleri Bakanı Jonvic Remulla, "saldırganların" kimliğinin bilinip bilinmediği sorusuna, "Bilmiyoruz." cevabını verdi.

''AMAÇ TUTUKLAMAK DEĞİL GÜVENCE ALTINA ALMAK''

Filipinler İçişleri Bakanı Jonvic Remulla da silah seslerinin ardından binaya girerken görüldü. Remulla, binaya dela Rosa'yı tutuklamak için değil, "onu güvence altına almak" için geldiğini söyledi.

Pazartesi gününden bu yana ofisinde kalan Ronald dela Rosa, olaydan önce sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Size çağrıda bulunuyorum, umarım bana yardım edebilirsiniz. Bir başka Filipinlinin Lahey'e götürülmesine izin vermeyin" ifadelerini kullandı.

FİLİPİNLER'DE NELER OLDU?

Eski Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte döneminde Filipin Ulusal Polisi'nin başında olan Senatör Ronald dela Rosa, Duterte'nin çok sert yürüttüğü "uyuşturucuyla savaş" operasyonunun en önemli uygulayıcılarından biri olarak görülüyor.

Ülkede 2016-2018 arasında binlerce kişi, "uyuşturucu şüphelisi" oldukları gerekçesiyle polis operasyonlarında öldürüldü. İnsan hakları örgütleri ve UCM savcıları, bu ölümlerin büyük bölümünün gerçek çatışma değil, sistematik ve planlı infazlar olduğunu savunurken, polis ise öldürülen kişilerin silahlı olduğunu ve direndiğini iddia etti.

UCM'ye göre dela Rosa, Duterte'nin uyuşturucuyla savaş politikasının uygulanmasında kilit rol oynadı, polis operasyonlarını yönetti, öldürmelere göz yumdu veya bunları teşvik etti. Ronald dela Rosa hakkında mahkeme belgelerinde özellikle Temmuz 2016 ile Nisan 2018 arasında en az 32 kişinin öldürülmesinden dolayı hakkında "insanlığa karşı cinayet" suçlaması yer alıyor. Eski Devlet Başkanı Duterte de halihazırda UCM'de yargılanmayı beklemek üzere Lahey'de bulunuyor.