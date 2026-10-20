Geçtiğimiz hafta Kanada'da sahnelenen 'Tosca' temsilinin sonunda yüreklere dokunan bir an yaşandı. Oyunculardan Gabriel Sanchez-Ortega, 16 Ekim’de gerçekleştirilen prömiyerin selam kısmında Filistin bayrağı açtı. Sanatçı bayrağı açtıktan sonra izleyiciler tarafından dakikalarca alkışlandı. Aynı zamanda sahnenin arka kısmındaki iki oyuncu alkışlara katıldı.

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HABERİN ÖZETİ Filistin bayrağı açıp yüreklere dokundu, kadrodan çıkarıldı Kanada'da sahnelenen 'Tosca' temsilinin sonunda bir oyuncunun Filistin bayrağı açması üzerine Calgary Operası tarafından kadrodan çıkarılmasıyla ilgili bir gelişme yaşandı. Oyuncu Gabriel Sanchez-Ortega, 'Tosca' temsilinin sonunda Filistin bayrağı açarak izleyicilerden dakikalarca alkış aldı. Sanchez-Ortega, eylemi nedeniyle pişman olmadığını ve Kanada'daki kültür kurumlarını eleştirdiğini belirtti. Calgary Operası, sanatçının eylemini 'beklenmedik ve izinsiz' olarak nitelendirerek kurum politikalarına aykırı buldu ve sanatçıyı kadrodan çıkardı. 'Tosca' oyununun kalan temsillerinde Cesare Angelotti rolünü başka bir sanatçı üstlenecek. Daha önce Londra'daki Royal Opera House'da da bir sanatçı sahnede Filistin bayrağı açmış ve eleştirilmişti.

''PİŞMAN DEĞİLİM''

Opera sanatçısı, söz konusu eylemi nedeniyle pişmanlık duymadığını ifade ederek Kanada’daki kültür kurumlarının mevcut durumunu eleştirdi. Sanchez-Ortega, "Tiyatro (siyasi olsun ya da olmasın) bittikten sonra hepimiz evlerimize dönüp aynadaki yansımamıza bakmak zorundayız. Kaçak bir siyasi mahkûm olan Angelotti rolünü oynamak benim için bir onurdu" ifadelerini kullandı.

''KURUM POLİTİKALARINA AYKIRI''

Calgary Operası ise bu eylemi "beklenmedik ve izinsiz" olarak nitelendirerek oyuncuyu kadrodan çıkardı. Opera topluluğu konuya ilişkin açıklamasında, bireysel siyasi protesto eylemlerinin kurum politikalarına aykırı olduğunu ve paylaşılan sanatsal deneyimler aracılığıyla daha bağlantılı, duyarlı ve medeni bir topluma katkı sunma sorumlulukları ile çeliştiğini belirtti.

Öte yandan, 24 Ekim’de sona erecek olan Tosca adlı oyunun kalan temsillerinde Cesare Angelotti rolünü başka bir sanatçının üstleneceği açıklandı.

Londra’daki Royal Opera House’da "Il Trovatore" eserinin Temmuz 2025’teki son temsilinde bir sanatçı sahnede Filistin bayrağı açmış, Royal Opera da yaşananları sanatçının izinsiz bir eylemi olarak nitelendirerek sanatçıyı eleştirmişti.