Fransa, Doğu Akdeniz'e uçak gemisi gönderildiği haberlerini yalanladı

Orta Doğu'da cumartesi sabahı başlayan ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş devam ediyor. İsrail ile ABD'nin İran'a askeri saldırı başlatmasının ardından İran da İsrail'in yanı sıra bazı bölge ülkelerinde belirlediği ABD üslerini hedef almıştı. ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. Öte yandan İran Kızılayı da ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.

FRANSA GEMİ GÖNDERİLDİĞİ İDDİALARINI YALANLADI

Orta Doğu'da sıcak gelişmeler yaşanırken Fransa'dan da dikkati çeken bir açıklama geldi.

Fransa Dışişleri Bakanlığının, X platformunda dezenformasyonla mücadele için kurduğu French Response isimli hesabından Charles de Gaulle gemisine ilişkin paylaşım yapıldı. Nükleer enerjiyle çalışan Fransız uçak gemisinin Orta Doğu’da yaşanan gerilim bağlamında Baltık Denizi’ndeki görevini yarıda bırakarak Doğu Akdeniz’e yönlendirildiğine ilişkin bir haberin alıntılandığı paylaşımda, bu bilginin doğru olmadığı belirtildi.

Fransız kanalı BFMTV, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları, ardından İran'ın İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ile Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdiği dönemde Charles de Gaulle ve ona bağlı gemilerin Baltık Denizi’ndeki görevlerini yarıda keserek Doğu Akdeniz’e gönderildiğini ileri sürmüştü.