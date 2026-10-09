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Dünya
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.10.2026
saat ikonu 17:40
|
GÜNCELLEME:
09.10.2026
saat ikonu 17:42

Fransa'da 9 milyon euroluk müze soygununda yeni gelişme: Renoir tabloları bulundu

Fransa’nın Cagnes-sur-Mer kentindeki Renoir Müzesi'nden 8 Eylül’de çalınan ve toplam değeri 9 milyon euro olarak tahmin edilen iki tablo, yaklaşık bir ay sonra bulundu.

Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan
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Fransa'da 9 milyon euroluk müze soygununda yeni gelişme: Renoir tabloları bulundu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.10.2026
saat ikonu 17:40
|
GÜNCELLEME:
09.10.2026
saat ikonu 17:42

Fransa'nın güneyindeki Cagnes-sur-Mer kentinde bulunan Renoir Müzesi'nden 8 Eylül'de çalınan, toplam tahmini değeri 9 milyon euro olan 2 tablo 1 ay sonra bulundu. Belediye Başkanı Bryan Masson, eserlerin bulunmasının büyük sevinç yaptığını belirtirken soygunla bağlantılı 6 şüphelinin gözaltına alındığı açıklandı.

Fransa'nın güneyindeki Cagnes-sur-Mer kentindeki Renoir Müzesi'nden çalınan "Madame Colonna Romano" adlı bir portre ve "Jeune femme au puits" adlı bir kuyu başındaki kadını tasvir eden tablo, 1 ay sonra bulundu.

Fransa'da 9 milyon euroluk müze soygununda yeni gelişme: Renoir tabloları bulundu

Belediye Başkanı Bryan Masson, Fransız ressam Pierre-Auguste Renoir’a adanan müzedeki 2 tablonun 1 ay sonra bulunduğunu belirterek, "Bu 2 tablo sadece sanat eseri değil. Şehrimizin tarihinin bir parçası. Onların bulunmuş olması büyük bir sevinç" ifadelerini kullandı. Masson, eserlerin nerede bulunduğuna veya durumuna ilişkin herhangi bir ayrıntı vermedi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Renoir Müzesi'ndeki soygunla ilgili olarak 6 şüphelinin gözaltına alındığı ifade edildi.

Fransa'da 9 milyon euroluk müze soygununda yeni gelişme: Renoir tabloları bulundu

Cagnes-sur-Mer Belediye Başkanı Bryan Masson 8 Eylül'deki soygunun ardından yaptığı açıklamada, şüphelilerin müzenin ağaçlarla çevrili arazisine girmek için bir çiti kestiğini, içeri girmek için bir pencereyi kırdığını ve çerçeve bağlantılarını kesmek için elektrikli testere kullandığını belirtmişti.

Masson 2 kişinin belediyenin güvenlik kameraları sayesinde fark edildiğini belirterek, "Müzenin alarmı saat 05.48’de çaldı. Sadece 5 dakika sonra saat 05.53’te polisimiz olay yerindeydi. Şüpheliler aktif olarak aranıyor ve soruşturma devam ediyor" demişti.

Fransa'da 9 milyon euroluk müze soygununda yeni gelişme: Renoir tabloları bulundu

Belediye başkanı, müzeden iki tablonun çalındığını, iki tablonun ise müzenin bahçesine bırakıldığını söylemişti. Yetkililer, çalınan eserlerin tahmini değerinin 9 milyon euro olarak olduğunu açıklamıştı.

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#Cagnes-sur-mer
#Renoir Müzesi
#Pierre-auguste Renoir
#Bryan Masson
#Madame Colonna Romano
#Dünya
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