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Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
21.10.2026
saat ikonu 10:43
|
GÜNCELLEME:
21.10.2026
saat ikonu 11:06

Fransa'da asker sokağa iniyor! Sarı yeleklilerin yeni talebinin ardından karar alındı

Fransa'daki barışçıl protestoların şiddet ve yağma olaylarına dönüşmesinin ardından yeniden yaşanmaması için yeni bir karar alındı. Fransa hükümeti sokaklara asker konuşlandıracak.

Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
21.10.2026
saat ikonu 10:43
|
GÜNCELLEME:
21.10.2026
saat ikonu 11:06

hükümeti, cumartesi günü başlayarak şiddet olaylarına dönüşen protestoların tekrarını önlemek amacıyla harekete geçti. Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu yaptığı açıklamada, 24 Ekim Cumartesi günü beklenen yeni protesto dalgası nedeniyle "büyük çaplı bir güvenlik operasyonunun" devreye sokulacağını duyurdu. 

HABERİN ÖZETİ

Fransa'da asker sokağa iniyor! Sarı yeleklilerin yeni talebinin ardından karar alındı

Bilgi Okunma süresi 38 saniyeye düşürüldü.
Fransa hükümeti, şiddet olaylarına dönüşen protestoların tekrarını önlemek amacıyla 24 Ekim Cumartesi günü askeri birliklerin de yer alacağı büyük çaplı bir güvenlik operasyonunun devreye sokulacağını açıkladı.
Başbakan Sebastien Lecornu, 17 Ekim'de yaşanan şiddet olaylarından aşırı sol grupları sorumlu tuttu ve güvenlik müdahalelerinde istihbarat eksiklikleri yaşandığını kabul etti.
İçişleri Bakanı Laurent Nunez, polis ve jandarmanın yükünü hafifletmek için Sentinelle gücünden askeri birliklerin sokaklara konuşlandırılacağını bildirdi.
Sarı Yelekliler grubu, önümüzdeki cumartesi günü Bastille Meydanı'ndan Opera Binası'na uzanacak bir yürüyüş için resmi başvuruda bulundu.
17 Ekim'deki gösterilerde yaklaşık 2 bin 500 kişi gözaltına alınırken, 1000'i aşkın güvenlik görevlisi ve itfaiyeci yaralandı, yaklaşık 3 bin iş yeri hasar gördü veya yağmalandı.
Yerel makamlar eylemleri önlemek amacıyla Paris, Lille, Lyon ve Nice başta olmak üzere bazı bölgelerde kısmi sokağa çıkma yasağı kararı aldı.
Bilgi Okunma süresi 38 saniyeye düşürüldü.
Fransa'da asker sokağa iniyor! Sarı yeleklilerin yeni talebinin ardından karar alındı

DÜZENİ YENİDEN SAĞLAMAK İÇİN ASKER SOKAĞA İNİYOR

Lecornu, "Önümüzdeki Cumartesi günü yapılacak konuşlandırma çok büyük olacak" ifadelerini kullandı. Başbakan Lecornu, 17 Ekim'de , Marsilya, Lyon ve diğer şehirlerde yaşana şiddet ve yağmalama olaylarının ardından önceliğin düzeni yeniden sağlamak olduğunu vurguladı. 

Fransa'da asker sokağa iniyor! Sarı yeleklilerin yeni talebinin ardından karar alındı

Lecornu, yanan şiddet olaylarından ise aşırı sol grupları sorumlu tuttu. Ayrıca hafta sonu müdahalelerde eksiklikler olduğunu kabul eden Lecornu, istihbaratta başarısızlıklar yaşandığını, yetkililerin polis izinlerini iptal etmeyerek hata yaptığını söyledi.

Fransa'da asker sokağa iniyor! Sarı yeleklilerin yeni talebinin ardından karar alındı

Fransa İçişleri Bakanı ise yaptığı açıklamada, polis ve jandarmanın yükünü hafifletmek amacıyla sokaklara Sentinelle gücünden askeri birliklerin konuşlandırılacağını aktardı. Müdahalede yetersiz kaldıklarını kabul eden Nunez, "Yaşananlardan dolayı derin üzüntü duyuyorum. Sorumluluğumun bir kısmını kabul ediyorum" diye konuştu.

Fransa'da asker sokağa iniyor! Sarı yeleklilerin yeni talebinin ardından karar alındı

SARI YELEKLİLER YENİDEN SOKAĞA İNMEK İSTİYOR

Fransa'da geçtiğimiz cumartesi günü düzenlenen gösterilerle bir kez daha sokağa inen Sarı Yelekliler grubu, önümüzdeki cumartesi günü yürüyüş düzenlemek için resmi olarak başvuruda bulundu. Planlanan yürüyüşün Paris'teki Bastille Meydanı'ndan başlayıp başkentin Opera Binası'nda sona ereceği öğrenildi.

Fransa'da asker sokağa iniyor! Sarı yeleklilerin yeni talebinin ardından karar alındı

FRANSA'DA NELER OLDU?

Öğrencilerin de desteklediği sarı yelekliler, hayat pahalılığına ve yüksek akaryakıt fiyatlarına karşı 17 Ekim'de ülke genelinde gösteriler düzenlemişti. Gösterilerde yaklaşık 2 bin 500 kişi gözaltına alınırken, 1000'i aşkın polis, jandarma eri ve itfaiyeci yaralanmıştı. 

Fransa'da asker sokağa iniyor! Sarı yeleklilerin yeni talebinin ardından karar alındı

Şiddet olaylarının yaşandığı gösterilerde, yaklaşık 3 bin iş yeri hasar görmüş veya yağmalanmıştı. Limoges Belediye Binası ve Lyon kentindeki turizm ofisi ateşe verilmiş, Marsilya kentinde eylemciler belediye binasına zarar vermişti.

Fransa'da asker sokağa iniyor! Sarı yeleklilerin yeni talebinin ardından karar alındı

Eylemlerde iş yeri zarar görenler, hükümete krizi yönetemediği gerekçesiyle tepki göstermişti.

Fransa'da asker sokağa iniyor! Sarı yeleklilerin yeni talebinin ardından karar alındı

Yerel makamlar olası eylemleri önlemek için Paris, Lille, Lyon ve Nice başta olmak üzere bazı bölgelerde kısmi sokağa çıkma yasağı uygulama kararı almıştı.

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ETİKETLER
#paris
#fransa
#Sebastien Lecornu
#Laurent Nunez
#Sarı Yelekliler
#Bastille Meydanı
#Dünya
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