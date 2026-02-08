Fransa'da çığ faciası! 2 ölü

Fransa'da yer alan Hautes-Alpes iline bağlı Saint-Veran bölgesinde dün öğleden sonra çığ felaketi meydana geldi.

Hautes-Alpes ilinde görevli Gap Savcılığından yapılan açıklamada, 4 kişilik ekibin Saint-Veran’da spor faaliyetleri için ayrılmış pistin dışında rehbersiz şekilde kayak yaptığı ifade edilerek, ekipteki biri 1997, diğeri 1991 doğumlu iki kişinin yerel saatle 15.00 civarında düşen çığ nedeniyle hayatını kaybettiği kaydedildi.

Savcılık gruptaki diğer iki kişinin kazadan yara almadan kurtulduğunu ve olayla ilgili soruşturma açıldığını bildirdi.