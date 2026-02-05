Fransa'da dehşet verici olay: Ortaokul öğrencisi, resim öğretmenini bıçakladı!

Fransa'da bir ortaokulda dehşet verici bir olay yaşandı. Ülkenin güneyindeki Alpes-Cote d'Azur bölgesindeki Sanary-sur-Mer kasabasında bulunan La Guicharde Ortaokulu'nda 14 yaşındaki bir öğrenci, 60 yaşındaki resim öğretmenini birden fazla kez bıçaklayarak ağır yaraladı.

''SON ZAMANLARDA ARALARI GERGİNDİ''

Toulon kentinin Cumhuriyet Savcısı Raphael Balland olaya ilişkin düzenlediği basın toplantısında, öğrencinin öğretmeni en az 3 kez bıçakladığını ve ardından cinayete teşebbüs şüphesi ile gözaltına alındığını belirtti. Balland, "Bildiğimiz tek şey, son dönemde öğretmenle aralarında gerginlikler olduğu ve öğrencinin ona öfkeli olduğudur" ifadelerini kullandı.

Fransa Eğitim Bakanı Edouard Geffray olayın yaşandığı ortaokula giderek, "Düşüncelerim mağdurla, ailesiyle ve derin bir şok yaşayan tüm eğitim camiasıyla birlikte" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanlığı yetkilileri, Fransız lider Emmanuel Macron'un öğretmenin sağlık durumu hakkında düzenli olarak bilgilendirildiğini söyledi.

FRANSA'DA İLK DEĞİL!

Fransa'da geçtiğimiz yıl 14 yaşındaki öğrenci, bir eğitim görevlisini bıçaklamış ve cinayetle suçlanmıştı. Ayrı bir olayda ise bir öğrenci, Nantes kentinde gerçekleştirdiği bıçaklı saldırıda bir kız öğrenciyi öldürmüş ve birçok öğrenciyi yaralamıştı.