Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Fransa'da dehşet verici olay: Ortaokul öğrencisi, resim öğretmenini bıçakladı!

Fransa'nın güneyinde bulunan Alpes-Cote d'Azur bölgesinde bulunan bir ortaokulda 14 yaşındaki öğrenci, 60 yaşındaki resim öğretmenini birçok kez bıçakladı. Öğretmen ağır yaralandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Fransa'da dehşet verici olay: Ortaokul öğrencisi, resim öğretmenini bıçakladı!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.02.2026
saat ikonu 12:11
|
GÜNCELLEME:
05.02.2026
saat ikonu 12:11

'da bir ortaokulda dehşet verici bir olay yaşandı. Ülkenin güneyindeki Alpes-Cote d'Azur bölgesindeki Sanary-sur-Mer kasabasında bulunan La Guicharde Ortaokulu'nda 14 yaşındaki bir öğrenci, 60 yaşındaki resim öğretmenini birden fazla kez bıçaklayarak ağır yaraladı.

''SON ZAMANLARDA ARALARI GERGİNDİ''

Toulon kentinin Cumhuriyet Savcısı Raphael Balland olaya ilişkin düzenlediği basın toplantısında, öğrencinin öğretmeni en az 3 kez bıçakladığını ve ardından cinayete teşebbüs şüphesi ile gözaltına alındığını belirtti. Balland, "Bildiğimiz tek şey, son dönemde öğretmenle aralarında gerginlikler olduğu ve öğrencinin ona öfkeli olduğudur" ifadelerini kullandı.

Fransa'da dehşet verici olay: Ortaokul öğrencisi, resim öğretmenini bıçakladı!

Fransa Eğitim Bakanı Edouard Geffray olayın yaşandığı ortaokula giderek, "Düşüncelerim mağdurla, ailesiyle ve derin bir şok yaşayan tüm eğitim camiasıyla birlikte" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanlığı yetkilileri, Fransız lider Emmanuel Macron'un öğretmenin sağlık durumu hakkında düzenli olarak bilgilendirildiğini söyledi.

FRANSA'DA İLK DEĞİL!

Fransa'da geçtiğimiz yıl 14 yaşındaki öğrenci, bir eğitim görevlisini bıçaklamış ve cinayetle suçlanmıştı. Ayrı bir olayda ise bir öğrenci, Nantes kentinde gerçekleştirdiği bıçaklı saldırıda bir kız öğrenciyi öldürmüş ve birçok öğrenciyi yaralamıştı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Güvercinlerin beynine çip takıp canlı dron yaptılar! Putin'in kızı başı çekiyor
Kapıda 'İçeri girmeyin, polisi arayın' notu, evden de ikinci bir yazı çıktı: Tüm aile ölü olarak bulundu
ETİKETLER
#fransa
#şiddet
#ortaokul
#Öğrenci Saldırısı
#Okul Saldırısı
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.