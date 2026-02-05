Kapıda 'İçeri girmeyin, polisi arayın' notu, evden de ikinci bir yazı çıktı: Tüm aile ölü olarak bulundu

Batı Avustralya’nın Perth kentindeki Mosman Park semtinde, 50 yaşındaki Jarrod Clune ile 49 yaşındaki Maiwenna Goasdoue, 16 yaşındaki Leon ve 14 yaşındaki Otis adlı oğulları, evcil hayvanları olan iki köpek ve bir kedi evde ölü bulundu.

İki kardeşin de ağır düzeyde otizm spektrumu bozukluğuna sahip olması nedeniyle eve gelen bakıcılardan biri kapıda bulduğu notla neye uğradığını şaşırdı. Kapıdaki notta, ''İçeri girmeyin, polisi arayın'' yazıyordu.

EVDEN İKİNCİ BİR NOT ÇIKTI

Polis, olay yerine geldiğinde ebeveynleri ve çocukları evin ayrı yerlerinde ölü olarak buldu. Ayrıca evin içinde ikinci bir not daha vardı. Şüphelilere ait ikinci bir mektupta, eylemin nasıl planlandığı ve ölüm sonrası maddi konularla ilgili düzenlemeler yer alıyordu. Bu yüzden olayın planlanmış bir cinayet-intihar vakası olduğu değerlendiriliyor.

NASIL ÖLDÜKLERİ ARAŞTIRILIYOR

Polis, olayda hiçbir fiziksel şiddet veya silah izi bulunmadığını, ölümün sakin ve bilinçli bir şekilde gerçekleştiğini belirtti. WA Polis Dedektifi Müfettişi Jessica Securo, devam eden soruşturmanın ailenin en son ne zaman hayatta görüldüğünü ve nasıl öldüğünü belirlemeye çalışacağını söyledi.

İki kardeşin de ağır düzeyde otizm spektrumu bozukluğu olduğu ve 24 saat bakım gerektirdiği açıklandı. Yakın çevreleri, ailenin engelli bakım sistemi tarafından yeterince desteklenmediğini, kaynak eksikliği ve yetersiz hizmetlerin onları çok zor bir duruma soktuğunu dile getirdi.

Bir tanıdık, ''Onlara sürekli olarak çocuklarının ‘çok zor’ olduğu ve yardım alamayacakları söylendi'' dedi. Bu durumun ebeveynlerde çıkışsızlık hissi oluşturduğu ileri sürülüyor.