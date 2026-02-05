Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Kapıda 'İçeri girmeyin, polisi arayın' notu, evden de ikinci bir yazı çıktı: Tüm aile ölü olarak bulundu

Batı Avustralya'nın Perth şehrinde korkunç bir olay meydana geldi. Bir aile, evcil hayvanlarıyla beraber evde hep beraber ölü olarak bulundu. Ailenin evinin kapısında ise şu not yer alıyordu: İçeri girmeyin, polisi arayın!

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Kapıda 'İçeri girmeyin, polisi arayın' notu, evden de ikinci bir yazı çıktı: Tüm aile ölü olarak bulundu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.02.2026
saat ikonu 10:43
|
GÜNCELLEME:
05.02.2026
saat ikonu 10:43

Batı Avustralya’nın Perth kentindeki Mosman Park semtinde, 50 yaşındaki Jarrod Clune ile 49 yaşındaki Maiwenna Goasdoue, 16 yaşındaki Leon ve 14 yaşındaki Otis adlı oğulları, evcil hayvanları olan iki köpek ve bir kedi evde ölü bulundu.

İki kardeşin de ağır düzeyde spektrumu bozukluğuna sahip olması nedeniyle eve gelen bakıcılardan biri kapıda bulduğu notla neye uğradığını şaşırdı. Kapıdaki notta, ''İçeri girmeyin, polisi arayın'' yazıyordu.

Kapıda 'İçeri girmeyin, polisi arayın' notu, evden de ikinci bir yazı çıktı: Tüm aile ölü olarak bulundu

EVDEN İKİNCİ BİR NOT ÇIKTI

Polis, olay yerine geldiğinde ebeveynleri ve çocukları evin ayrı yerlerinde ölü olarak buldu. Ayrıca evin içinde ikinci bir not daha vardı. Şüphelilere ait ikinci bir mektupta, eylemin nasıl planlandığı ve ölüm sonrası maddi konularla ilgili düzenlemeler yer alıyordu. Bu yüzden olayın planlanmış bir cinayet-intihar vakası olduğu değerlendiriliyor.

NASIL ÖLDÜKLERİ ARAŞTIRILIYOR

Polis, olayda hiçbir fiziksel şiddet veya silah izi bulunmadığını, ölümün sakin ve bilinçli bir şekilde gerçekleştiğini belirtti. WA Polis Dedektifi Müfettişi Jessica Securo, devam eden soruşturmanın ailenin en son ne zaman hayatta görüldüğünü ve nasıl öldüğünü belirlemeye çalışacağını söyledi.

Kapıda 'İçeri girmeyin, polisi arayın' notu, evden de ikinci bir yazı çıktı: Tüm aile ölü olarak bulundu

İki kardeşin de ağır düzeyde otizm spektrumu bozukluğu olduğu ve 24 saat bakım gerektirdiği açıklandı. Yakın çevreleri, ailenin engelli bakım sistemi tarafından yeterince desteklenmediğini, kaynak eksikliği ve yetersiz hizmetlerin onları çok zor bir duruma soktuğunu dile getirdi.

Bir tanıdık, ''Onlara sürekli olarak çocuklarının ‘çok zor’ olduğu ve yardım alamayacakları söylendi'' dedi. Bu durumun ebeveynlerde çıkışsızlık hissi oluşturduğu ileri sürülüyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Almanya'da çalışan Türk kondüktörü Yunan yolcu öldürdü!
Ölülerden çaldı, sattı, lüks bir hayat yaşadı! Almanya'da patlak veren skandal
ETİKETLER
#otizm
#Aile Trajedisi
#Cinayet-İntihar
#Perth Cinayet
#Avustralya Haberleri
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.