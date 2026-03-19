Editor
 | Berkay Alptekin

Fransa'da ilginç buluntu! Antik Galyalı mezarını açınca şoke oldular

Fransa'nın Dijon şehrindeki bir ilkokul bahçesinde gömülü Galyalı iskeletleri bulundu. Arkeologlar iskeletlerin ritüel kurbanı mı yoksa cezalandırılmış kişiler mi olduğunu araştırıyor

Fransa'da ilginç buluntu! Antik Galyalı mezarını açınca şoke oldular
GİRİŞ:
19.03.2026
saat ikonu 10:06
|
GÜNCELLEME:
19.03.2026
saat ikonu 10:06

Fransa'nın doğusunda yer alan Dijon şehrinde, bir ilkokulun bahçesinde toprak altında oturur bir şekilde gömülmüş Galyalı iskeletler bulundu. Son keşif, batıya dönük ve elleri kucağında olan antik cesetlerin, bir ritüel kurbanı mı yoksa cezalandırılmış kişiler mi olduğu sorusunu gündeme getirdi.

Euronews Türkçe'de yer alan habere göre bulunan iskeletler, M.Ö. 300-200 yıllarına tarihleniyor ve bölgedeki diğer kazılarla birlikte, Dijon'un eski Galyalılar için önemli bir yerleşim merkezi olduğunu gösteriyor. Son 30 yılda bölgede toplam 75 benzer mezar ortaya çıkarıldı.

SIR PERDESİ ARALANMAYA ÇALIŞILIYOR

Araştırmacılar, bu tuhaf gömü yönteminin ardındaki nedeni çözmeye çalışıyor. Bazı iskeletlerde şiddet izleri tespit edilirken, mezarlarda kişisel eşya veya süs takısına rastlanmadı.

Erkeklerden oluşan bu grubun fiziksel olarak oldukça aktif olduğu da kemiklerinden anlaşılıyor. 1990’larda bölgede bulunan köpek, koyun ve domuz leşlerinin, muhtemelen ritüel amaçlı kullanıldığı düşünülüyor.

INRAP yetkilileri, bu buluntuların Galyalı kültürünü ve tarihini anlamada önemli bir ipucu sunduğunu belirtiyor.

