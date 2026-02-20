Menü Kapat
Editor
Editor
 Selahattin Demirel

Fransa'da kışlada içki içen askerlerin oyunu can aldı: 1 ölü

Fransa'da Paris yakınlarındaki bir kışlada alkol alan askerler arasında oynanan oyun sırasında bir askerin başından vurularak hayatını kaybetti. Olayla ilgili 4 asker gözaltına alındı.

Fransa'da kışlada içki içen askerlerin oyunu can aldı: 1 ölü
Fransa'da bir asker, 14 Şubat'ta kışlada arkadaşlarıyla alkol aldığı sırada başından vurularak hayatını kaybetti.

Paris Askeri Valisi Loic Mizon, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hayatını kaybeden askerin adını Alexandre Lanckbeen olarak açıkladı.

Fransa'da kışlada içki içen askerlerin oyunu can aldı: 1 ölü

OLAY ALKOL ALIP OYUN OYNARKEN YAŞANDI

Paris Savcılığı, olayın 14 Şubat'ta başkent Paris yakınlarındaki Clamart komünündeki Percy Askeri Eğitim Hastanesi'nde meydana geldiğini bildirdi. Savcılık açıklamasına göre, tesiste alkol tüketimi yasak olmasına rağmen bazı askerler alkol temin ederek akşam boyunca bir etkinlik düzenledi. Daha sonrasında askerler arasında refleksleri ölçmeye yönelik bir oyun oynandığı ve bu sırada dolu bir tabancanın ateş almasıyla silahtan çıkan kurşunun Lanckbeen'in başına isabet ettiği kaydedildi.

4 GÖZALTI

Hastaneye kaldırılan Lanckbeen'in, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı ve olayla bağlantılı olarak 4 askerin gözaltına alındığı belirtildi.

