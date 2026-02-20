Suriye'de 14 yıl sonra ilk kez ramazan topu atıldı

Suriye Ordusuna bağlı birimler, Şam'daki Meçhul Asker Anıtında ramazan topunu iftar vaktinde ateşledi.

Suriye’deki geleneksel ramazan adetlerinden birini yeniden yaşatmak amacıyla düzenlenen etkinlik, Savunma Bakanlığı'nda askerlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Ramazan ayının simgelerinden biri haline gelen bu gelenek, Arap ve İslam ülkelerinde yaygın olarak uygulanıyor.

İÇ SAVAŞ SIRASINDA UYGULANMAMIŞTI

Suriye’de ramazan topu, Beşar Esad rejimi döneminde 2011’de başlayan iç savaş yüzünden güvenlik gerekçeleri ve silah kullanımına getirilen kısıtlamalar nedeniyle yaklaşık 14 yıldır atılamıyordu.