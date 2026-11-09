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Dünya
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Editor
 | Banu İriç
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
09.11.2026
saat ikonu 20:47
|
GÜNCELLEME:
09.11.2026
saat ikonu 20:47

Fransa'da marketlerin buzdolaplarına siber saldırı: İran izi şüphesi

Fransa'da yüzlerce süpermarketin buzdolabı ve dondurucularını hedef alarak gıdaların bozulmasına yol açan siber saldırıda İran destekli hackerlardan şüpheleniyor.

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Editor
 Banu İriç
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Fransa'da marketlerin buzdolaplarına siber saldırı: İran izi şüphesi
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
09.11.2026
saat ikonu 20:47
|
GÜNCELLEME:
09.11.2026
saat ikonu 20:47

Adı açıklanmayan iki Fransız yetkili, geçtiğimiz ay ’da süpermarketlerdeki buzdolapları ile dondurucuları hedef alan siber saldırının arkasında devletinin desteklediği bilgisayar korsanlarının olduğundan şüphelenildiğini açıkladı.

Fransa'da marketlerin buzdolaplarına siber saldırı: İran izi şüphesi

DONDURUCULARA YAPILAN SİBER SALDIRI ARAŞTIRILIYOR

Fransa'da geçtiğimiz ay yüzlerce süpermarketin siber saldırıya uğraması sonucu buzdolapları ile dondurucuların aşırı ısınmasıyla taze ve dondurulmuş gıdaların bozulmasına ilişkin soruşturma devam ediyor. Adı açıklanmayan iki Fransız yetkili, Reuters’a yaptıkları açıklamada siber saldırının arkasında İran devletinin desteklediği bilgisayar korsanlarının olduğundan şüphelenildiğini aktardı.
Fransa’da 11 Ekim'de gerçekleştirilen siber saldırıda, yüzlerce marketteki buzdolaplarının sıcaklık kontrolleri devre dışı bırakılmıştı. Fransız bir işletmecisi, saldırının ülke genelindeki toplam maliyetinin on milyonlarca avroya ulaşabileceğini öne sürmüştü.
Buzdolaplarını hedef alan saldırıların ardından bu ay Avrupa genelinde 100'den fazla işletmeyi etkileyen ikinci bir dalgası yaşandı. Saldırılardan Fransa'daki kan bankalarında kullanılan buzdolapları da etkilendi. Bunun üzerine çalışanlar, kan ürünlerinin bir bölümünü başka soğuk hava depolarına taşımak zorunda kaldı.

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ETİKETLER
#buzdolabı
#fransa
#Siber Saldırı
#iran
#süpermarket
#Dünya
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