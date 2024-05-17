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Fransa'da sinagoga saldırı düzenlendi: Saldırgan vurularak öldürüldü

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com
17 May 2024 10:22 - Güncelleme : 17 May 2024 10:24
Fransa&#039;da sinagoga saldırı düzenlendi: Saldırgan vurularak öldürüldü

Fransa'nın Rouen kentinde sinagoga saldırı gerçekleştirildi. Sinagogu ateşe vermeye çalışan silahlı bir saldırganın vurularak öldürdü.

Fransa'da bir kişi bir sinagoga saldırı girşiminde bulundu.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, sosyal medyada yaptığı açıklamada, Fransız polisinin, ülkenin kuzeyindeki Rouen kentinde bir sinagogu ateşe vermeye çalışan silahlı bir kişiyi "etkisiz hale getirdiğini" açıkladı.

VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ

AFP'ye konuşan bir görgü tanığı ise bıçak ve demir bir çubuk taşıyan adamın polise yaklaştığını ve vurulduğunu belirtti.

Fransa, ABD ve İsrail'in ardından en büyük Yahudi nüfusuna sahip ülke.

Aynı zamanda Avrupa'da, Müslüman nüfusu en fazla olduğu ülke.

 

Kaynak: Tgrthaber.com
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