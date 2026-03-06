Fransa'dan Akdeniz'de yeni adım! Savaşın ortasında sıcak gelişme

İsrail-ABD ile İran arasındaki savaş 7. gününde devam ediyor. İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan ve İran'ın İsrail ile bölge ülkelerdeki ABD üslerine misilleme saldırılarıyla büyüyen savaş nedeniyle Orta Doğu'da tansiyon her geçen gün artarken Fransa'dan da önemli bir adım geldi.

AMFİBİ HELİKOPTER GEMİSİ AKDENİZ'E KONUŞLANDIRILDI

Ulusal basının Fransa Genelkurmay Başkanlığı açıklamalarına dayandırdığı haberlere göre, "Tonnerre" isimli amfibi helikopter gemisi, "Orta Doğu'da devam eden kriz bağlamında Fransız silahlı kuvvetlerinin yeteneklerini güçlendirmek için" Akdeniz'e konuşlandırıldı.

Öte yandan, 3 Mart'ta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Akdeniz'e hareket emri verdiği Fransız amiral gemisi Charles de Gaulle de bölgeye ulaştı. Macron, Orta Doğu'daki belirsizlik karşısında Charles de Gaulle uçak gemisine, hava unsurları ve ona eşlik eden fırkateyne Akdeniz'e doğru yola çıkma emri verdiğini söylemişti.

Ayrıca Macron, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) de Fransız fırkateyni Languedoc ve beraberinde hava savunma unsurları gönderme kararı aldığını duyurmuştu.