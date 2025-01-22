Fransa'dan Beşar Esad için tutuklama emri: Savaş suçuna ortaklık!

22 Ocak 2025 15:39 - Güncelleme : 22 Ocak 2025 15:52

Fransa, Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad için tutuklama emri çıkardı. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Sednaya Hapishanesi'nde dehşetinin cezasız kalmaması gerektiğini söyledi.

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Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad için Fransa tutuklama kararı çıkardı. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, karara ilişkin açıklamalarında "Fransız yargısı Beşar Esad'a karşı tutuklama emri çıkardı. Sednaya Hapishanesi'nde dehşetini gördüğüm rejimin suçları cezasız kalmamalı. Fransa, Suriyeliler için adaletin yerini bulması konusunda seferber oldu ve olmaya devam edecek." dedi.

Fransa Ulusal Terörle Mücadele Savcılığından Pnat, 2017’de Suriye’de hayatını kaybeden Suriye asıllı Fransız vatandaşının ölümüne ilişkin açılan soruşturma kapsamında Esad hakkında 16 Ocak’ta tutuklama emri çıkarılmasını istedi.

SAVAŞ SUÇUNA ORTAKLIK

Fransız yargı kaynaklarından yapılan açıklamaya göre, söz konusu soruşturmadan sorumlu hakimler, cinayet ve sivillere yönelik kasten saldırı nedeniyle savaş suçuna ortaklık yaptığı gerekçesiyle Esad hakkında 20 Ocak’ta tutuklama emri çıkardı.

Barrot ve Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinin ardından 3 Ocak'ta başkent Şam'daki işkence üssü Sednaya Hapishanesi'nde incelemelerde bulunmuştu.

2023 YILINDA DA TUTUKLAMA EMRİ ÇIKMIŞTI

Fransa'da mahkeme 15 Kasım 2023'te, Esad için insanlığa karşı suça ve savaş suçuna ortaklık ettiği gerekçesiyle tutuklama emri çıkarmıştı. Mahkeme, Esad'ı, 2013'te Suriye'nin Doğu Guta bölgesinde kimyasal saldırılarında insanlığa karşı suç ve savaş suçuna ortaklık etmekle suçlamıştı.

ESAD'IN İŞKENCEHANESİ SEDNAYA HAPİSHANESİ

Uluslararası kuruluşların yayımladığı raporlara göre, başkent Şam'a 30 kilometre uzaklıkta bulunan ve çöken rejimin Savunma Bakanlığına bağlı Sednaya Askeri Hapishanesinin Mart 2011'deki olayların ardından rejim karşıtı barışçıl göstericiler ve rejim karşıtı askeri unsurların tutulduğu üsse dönüştüğü belirtiliyor.

Raporlarda, cezaevinde devrilen rejim yetkililerinin alıkoydukları binlerce kişinin öldürülmesini sessiz ve sistematik şekilde organize ettikleri aktarılıyor.

Rejimin, cezaevinde "toplu idam" yoluyla yargısız infazlar gerçekleştirdiğini ortaya koyan raporlarda, 2011 ile 2015 yılları arasında her hafta, bazen de iki haftada bir yaklaşık 50 kişinin asıldığı kaydedildi.

Raporlar, ayrıca rejimin, Sednaya'da alıkoyduklarını kasıtlı şekilde insanlık dışı koşullarda tuttuğunu, onlara defalarca işkence yaptığını ve sistematik olarak yiyecek, su, ilaç ve tıbbi bakımdan mahrum bıraktığını gösteriyor.

Uluslararası Af Örgütünün 2017'deki araştırması, 2011'den beri Sednaya'daki cinayet ve işkencelerin, ülkedeki sivil nüfusa yönelik yaygın ve sistematik saldırının parçası olarak yapıldığını ve rejimin politikasının parçası olarak yürütüldüğünü ortaya koyuyor.

Af Örgütü, raporunda, çöken rejimin yetkililerinin Sednaya'daki ihlallerinin insanlığa karşı suç teşkil ettiği sonucuna vardıklarını bildirdi.