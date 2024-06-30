Fransa'dan sandık başı anketleri geldi! Aşırı sağ önde 

30 Haziran 2024 21:34 - Güncelleme : 30 Haziran 2024 21:39

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, aşırı sağın Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde yükselişi karşısında risk alarak erken genel seçim çağrısında bulundu. İlk tur seçimlerinin ardından sandık başı anket sonuçları açıklandı.

İlk sonuçlara göre aşırı sağcı Ulusal Birlik seçimi önde götürürken aşırı sağın yükselişi Fransa'da karşılık buldu.

IFOP, Ipsos, OpinionWay ve Elabe anket şirketlerinin ilk tahminlerine göre, aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN), yüzde 34 oranıyla önde gidiyor.

Solcu partilerin ittifakı olan Yeni Halk Cephesi (NFP), yüzde 29 oranıyla ikinci sırada.

Macron liderliğindeki 'merkez sağ' ittifak, yüzde 20.5-23 oranıyla üçüncü.

MACRON ÇAĞRI YAPTI: BİRLEŞİN

Sonuçların açıklanması ile eş zamanlı olarak, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan ikinci tur için çağrı geldi. Macron, ikinci turda "Cumhuriyetçi ve demokratik güçler etrafında birleşme" çağrısı yaptı.

IFOP anketine göre, seçimlerde katılım oranı yüzde 70'e yakın. Bu, ülkede son 40 yılın en yüksek katılım oranı olarak tarihe geçti.