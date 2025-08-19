Menü Kapat
Editor
 | Özge Sönmez

Futbolda büyücülük operasyonu! Yıllık sözleşme bile imzalamışlar: 2 gözaltı

İran'da 4 futbol antrenörünün büyücülük faaliyetlerine karıştığı iddiası ortalığı karıştırmıştı. Olaya ilişkin devam eden soruşturmada 50 kişi ifadeye çağrılırken, 2 kişi de gözaltına alındı.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
19.08.2025
saat ikonu 15:27
|
GÜNCELLEME:
19.08.2025
saat ikonu 15:50

Futbol Federasyonu Sözcüsü Emir Mehdi Alevi, futbolda süren büyücülük operasyonu ilgili yeni bir gelişmeyi paylaştı. Alevi, büyücülükle ilgili faaliyetleri nedeniyle 2 kişinin gözaltına alındığını, 50 kişinin de ifadeye çağırıldığını bildirdi.

BÜYÜCÜLÜK OPERASYONUNDA 2 GÖZALTI

İran devlet televizyonunda konuşan Alevi, konuya ilişkin bilgi verdi.

Alevi, "Bir büyücüyle irtibata geçtiğini ifade eden 2 kişi gözaltına alındı." dedi.

"Futbolda büyücülükle" ilgili 50'den fazla kişinin de ifadeye çağırıldığını dile getiren Alevi, söz konusu olayların ülkede futbol heyecanını olumsuz yönde etkilemesine izin verilmemesi gerektiğini vurguladı.

BÜYÜCÜLERLE SÖZLEŞME İMZALANMIŞ

İran'da bir süre önce ülke medyasına 4 futbol antrenörünün büyücülükle ilgili faaliyetleri nedeniyle görevlerinden uzaklaştırıldığı yansımıştı.

Ülkede geçen yıllarda bazı antrenör ve futbolcular, kimi maçlarda sahalara büyü yapıldığını ve bazı takımların büyücülerle yıllık sözleşme imzaladıklarını öne sürmüşlerdi.

Sosyal medyada linke tıkladı, hayatı karardı! Yeni evli çifte büyük şok!
Büyü ve muska ile 45 milyon liralık vurgun! Herkesi soyup soğana çevirdi
ETİKETLER
#Spor
#operasyon
#iran
#gözaltı
#Büyülük
#Dünya
