Yaşam
Avatar
Editor
 | Bengül Arıca

Sosyal medyada linke tıkladı, hayatı karardı! ! Yeni evli çifte büyük şok!

Dolandırıcılar vatandaşları tuzağa düşürmeye devam ediyor. Bu kez yeni evli bir çift dolandırıcıların hedefi oldu. Eksik ev eşyalarını tamamlamaya çalışan çift sosyal medyada gördükleri bir ilana tıklayınca tüm birikimlerini kaptırdı. İşte detaylar...

Sosyal medyada linke tıkladı, hayatı karardı! ! Yeni evli çifte büyük şok!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
19.08.2025
saat ikonu 13:22
|
GÜNCELLEME:
19.08.2025
saat ikonu 13:27

Bu kez Aydın'da yaşayan yeni evli dolandırıcıların tuzağına düştü. S.D. ve O.D. çifti eksik olan ev eşyalarını tamamlamaya çalıştıkları sırada sosyal medyada satılık bir gördü. Televizyonu satın almak için linke tıklayıp alışverişi başlatan çift, inandıkları dolandırıcılara tüm birikimlerini kaptırdı.

Sosyal medyada linke tıkladı, hayatı karardı! ! Yeni evli çifte büyük şok!


Paralarını kaptırdıktan sonra muhatapların kendilerini engellediğini belirten S.D., "Yeni evlendik ve eşim de ben de özel sektörde çalışıyoruz. Bir yandan da evin eksiklerini tamamlamaya çalışıyorduk. Sosyal medyada dolaşırken satılık bir televizyon gördük. Almak için linke tıkladığımızda resmi bir kurumun sitesi gibi karşımıza bir site çıktı. Karşımızda da muhatap vardı. Satılık olan televizyonun özelliklerini sorduk. Anında attılar. Biz de inandık.

Sosyal medyada linke tıkladı, hayatı karardı! ! Yeni evli çifte büyük şok!

PARAYI GÖNDERDİKTEN SONRA ENGELLEDİLER

Para gönderdik ve gönderinin açıklama kısmına ‘Derya Hanım’a televizyon ücreti’ diye yazdık. Hemen geri dönüş yaptılar. ‘Açıklamaya verdiğimiz kodu yazın ilk ödediğiniz ücreti geri iade edeceğiz’ dediler. İkinci kez deme yaptık. Bu defa tüm iletişimi kapatıp bizi engellediler. Yeni evliyiz ve tüm birikimimizi kaptırdık. Başkaları bizim düştüğümüz hataya düşmesin diye buradan herkese sesleniyoruz. Bilmediğiniz yerden alışveriş yapmaya kalkmayın" diye konuştu.

