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Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
30.10.2026
saat ikonu 20:50
|
GÜNCELLEME:
30.10.2026
saat ikonu 20:50

G20 Dışişleri Bakanları Zirvesi'nde fotoğraf krizi: Avrupalı bakanlar aynı kareye girmek istemedi

ABD’nin Atlanta kentinde düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Zirvesi öncesinde "aile fotoğrafı" krizi patlak verdi. Avrupalı temsilcilerin Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile aynı karede yer almak istememesi üzerine geleneksel toplu fotoğraf çekimi resmi programdan çıkarıldı.

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Editor
 Nalan Güler Güven
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G20 Dışişleri Bakanları Zirvesi'nde fotoğraf krizi: Avrupalı bakanlar aynı kareye girmek istemedi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
30.10.2026
saat ikonu 20:50
|
GÜNCELLEME:
30.10.2026
saat ikonu 20:50

’nin Georgia eyaletindeki Atlanta kentinde düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Zirvesi öncesinde Dışişleri Bakanı ’un da etkinliğe katılımı nedeniyle "aile fotoğrafı" krizi yaşandı. Avrupalı temsilcilerin Ukrayna'da devam eden savaş nedeniyle Lavrov ile aynı karede yer almak istememesi üzerine zirvenin geleneksel toplu fotoğraf çekimi programdan çıkarıldı.

ALMAN BAKAN WADEPHUL: "RUSYA İLE NORMALLEŞME SÖZ KONUSU DEĞİL"

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, toplantı öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Avrupalı ortaklarla Sayın Lavrov’un birlikte yer alacağı bir aile fotoğrafı kesinlikle çekilmeyecek. Rusya ile normalleşme söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

G20 Dışişleri Bakanları Zirvesi'nde fotoğraf krizi: Avrupalı bakanlar aynı kareye girmek istemedi

KATILIMCILARIN ÜÇTE BİRİ AYNI KAREYE KARŞI ÇIKTI

ABD Dışişleri Bakanlığından bir yetkili, Washington yönetiminin fotoğraf çekiminin bir gösteriye veya dikkat dağıtıcı bir unsura dönüşmesini istemediğini belirterek, çekimin resmi programdan çıkarıldığını bildirdi. Adı açıklanmayan Batılı bir diplomat ise. Avustralya ve Kanada'nın da aralarında bulunduğu katılımcıların yaklaşık 3’te 1’inin Lavrov ile aynı fotoğraf karesinde yer almaya karşı çıktığını öne sürdü.

G20 Dışişleri Bakanları Zirvesi'nde fotoğraf krizi: Avrupalı bakanlar aynı kareye girmek istemedi


Avrupalı yetkililer, krizin aşılması amacıyla Lavrov'un yer alacağı ve sonrasında Rus bakanın katılmayacağı iki ayrı fotoğraf çekimi yapılabileceğini gündeme getirdi.

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ETİKETLER
#rusya
#ABD
#sergey lavrov
#Johann Wadephul
#G20 Dışişleri Bakanları Zirvesi
#Dünya
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