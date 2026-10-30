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Politika
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Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
30.10.2026
saat ikonu 19:40
|
GÜNCELLEME:
30.10.2026
saat ikonu 19:40

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Atlanta’daki G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katıldı: ABD'li mevkidaşı Rubio ile görüşecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD’nin Georgia eyaletine bağlı Atlanta kentinde başlayan G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katıldı. Toplantının açılışını yapan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun konuşmasının ardından, Bakan Fidan’ın kritik ikili temaslarda bulunması bekleniyor.

Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Atlanta’daki G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katıldı: ABD'li mevkidaşı Rubio ile görüşecek
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
30.10.2026
saat ikonu 19:40
|
GÜNCELLEME:
30.10.2026
saat ikonu 19:40

Dışişleri Bakanı , ’de 30-31 Ekim tarihlerinde düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere ABD’nin Georgia eyaletine geldi. 

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Atlanta’daki G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katıldı: ABD'li mevkidaşı Rubio ile görüşecek

kentinde gerçekleştirilen toplantı, ABD Dışişleri Bakanı ’nun açılış konuşmasıyla başladı. Rubio, konuşmasında dünyanın küresel enerji, gıda tedariki, ticaret ve seyrüsefer güvenliğine ilişkin güvenlik sorunlarıyla karşı karşıya olduğuna dikkat çekti. Rubio’nun konuşmasının ardından toplantının basına kapalı kısmına geçildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Atlanta’daki G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katıldı: ABD'li mevkidaşı Rubio ile görüşecek


Bakan Fidan’ın temasları kapsamında ABD’li mevkidaşı Rubio, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband, Endonezya Dışişleri Bakanı Arrmantha Christiawan Nasir ve Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi ile ikili görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Atlanta’daki G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katıldı: ABD'li mevkidaşı Rubio ile görüşecek
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#ABD
#hakan fidan
#atlanta
#Marco Rubio
#G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı
#Politika
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