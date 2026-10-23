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Gündem
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Editor
 | Banu İriç
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.10.2026
saat ikonu 19:54
|
GÜNCELLEME:
23.10.2026
saat ikonu 20:14

Türkiye emisyon artışında G20 ikincisi mi? DMM yanıt verdi

DMM, Türkiye'nin emisyon artışında G20 ikincisi olduğu ve iklim hedeflerinin yetersiz kaldığı iddialarını "manipülatif" olarak nitelendirdi. Açıklamada kullanılan verilerin tahmine dayalı olduğu ve Türkiye'nin ulusal koşullarının göz ardı edildiği belirtildi.

Avatar
Editor
 Banu İriç
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Türkiye emisyon artışında G20 ikincisi mi? DMM yanıt verdi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.10.2026
saat ikonu 19:54
|
GÜNCELLEME:
23.10.2026
saat ikonu 20:14

Türkiye'nin emisyon artışında ikincisi olduğu ve iklim hedeflerinin yetersiz kaldığı yönündeki iddialara yanıt verdi. Açıklamada söz konsunu paylaşımlarda kullanılan verilerin tahmine dayalı olduğu ve Türkiye'nin ulusal koşullarının göz ardı edildiği belirtildi.

HABERİN ÖZETİ

Türkiye emisyon artışında G20 ikincisi mi? DMM yanıt verdi

Bilgi Okunma süresi 31 saniyeye düşürüldü.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Türkiye'nin emisyon artışında G20 ikincisi olduğu ve iklim hedeflerinin yetersiz kaldığı yönündeki iddialara yanıt verdi.
DMM, söz konusu iddiaların tahmine dayalı veriler kullanılarak ve Türkiye'nin ulusal koşulları göz ardı edilerek oluşturulduğunu belirtti.
Paylaşımlara dayanak gösterilen UNEP Raporu'ndaki EDGAR verilerinin resmi istatistik olmadığı ve tahmine dayalı olduğu ifade edildi.
EDGAR'ın hesaplama yöntemlerinin geçmişte sapmalar ürettiği ve Türkiye'ye ilişkin emisyon tahminlerini aşağı yönlü revize etmek zorunda kaldığı aktarıldı.
Türkiye'nin resmi Sera Gazı Envanteri'nin TÜİK koordinasyonunda IPCC kılavuzlarına uygun olarak hazırlandığı belirtildi.
Türkiye'nin Birleşmiş Milletler'e sunduğu 2035 yılına ilişkin hedefinin, Paris Anlaşması ilkeleri ve ulusal şartlara uygun en azimli azaltım seviyesini temsil ettiği vurgulandı.
Bilgi Okunma süresi 31 saniyeye düşürüldü.
Türkiye emisyon artışında G20 ikincisi mi? DMM yanıt verdi

"TÜRKİYE EMİSYON ARTISINDA G20 İKİNCİSİ OLDU" İDDİASI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında yer alan "Türkiye emisyon artışında G20 ikincisi oldu" ve "Türkiye'nin iklim hedefleri yetersiz" şeklindeki iddialara ilişkin açıklama yaptı.

DMM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında yer alan “Türkiye emisyon artışında G20 ikincisi oldu” ve “Türkiye’nin iklim hedefleri yetersiz” şeklindeki iddialar, veri metotlarının sınırlılıkları ile Türkiye’nin ulusal koşulları göz ardı edilerek oluşturulmuş manipülatif paylaşımlardır.

Söz konusu paylaşımlara dayanak gösterilen UNEP Raporu’ndaki EDGAR verileri resmi istatistik olmayıp tahmine dayalıdır. Nitekim EDGAR’ın hesaplama yöntemleri geçmişte büyük sapmalar üretmiş; kurum, Türkiye’ye ilişkin emisyon tahminlerini aşağı yönlü revize etmek zorunda kalmıştır.

Türkiye’nin resmi Sera Gazı Envanteri de IPCC kılavuzlarına uygun olarak koordinasyonunda hazırlanmaktadır. Ülkemizin Birleşmiş Milletler’e (BM) sunduğu 2035 yılına ilişkin hedef; Paris Anlaşması’nın ilkelerine, "Ortak Fakat Farklılaştırılmış Sorumluluklar" prensibine ve ulusal şartlarımıza uygun en azimli azaltım seviyesini temsil etmektedir.

Türkiye, COP31 Başkanı sıfatıyla ulusal kalkınma önceliklerini gözeterek küresel iklim eylemine öncülük etme kararlılığını sürdürmektedir. Kamuoyunun maksatlı ve dezenformasyon içeren paylaşımlara itibar etmemesi önemle rica olunur."

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ETİKETLER
#TÜİK
#dezenformasyonla mücadele merkezi
#g20
#Paris Anlaşması
#Unep Raporu
#Gündem
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