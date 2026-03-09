Menü Kapat
 Nalan Güler Güven

Gana'da M Çiçeği bilançosu açıklandı: 1000'den fazla vaka doğrulandı aşılama seferberliği başlattı!

Gana Sağlık Bakanı Kwabena Mintah Akandoh, ülkede Mayıs 2025'ten bu yana devam eden M çiçeği salgınına dair son verileri paylaştı. 8 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, doğrulanmış vaka sayısı 1038'e yükselirken, uluslararası kuruluşlardan temin edilen aşılarla "reaktif aşılama" dönemine geçildi.

Gana'da M Çiçeği bilançosu açıklandı: 1000'den fazla vaka doğrulandı aşılama seferberliği başlattı!
AA
09.03.2026
09.03.2026
Sağlık Bakanı Kwabena Mintah Akandoh, mecliste yaptığı açıklamada, ülkede artan M çiçeği vakalarına ilişkin milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

25 BİN ŞÜPHELİ VAKA, 8 CAN KAYBI

Akandoh, Mayıs 2025'te başlayan salgından bu yana Sağlık Bakanlığının Gana Sağlık Hizmeti ve uluslararası ortaklarla birlikte çok sektörlü bir müdahale planı uyguladığını belirtti.

Akandoh, salgının başlangıcından bu yana 25 bin 880 şüpheli vakanın tespit edildiğini, 3 Mart 2026 itibarıyla ise ülkede 1038 doğrulanmış vaka ve 8 ölüm kaydedildiğini söyledi.

Gana'da M Çiçeği bilançosu açıklandı: 1000'den fazla vaka doğrulandı aşılama seferberliği başlattı!

21 GÜNLÜK SIKI TAKİP VE AŞILAMA

Ölümlerin büyük ölçüde altta yatan sağlık sorunları bulunan kişilerde görüldüğünü aktaran Akandoh, şu anda yalnızca bir hastanın hastanede tedavi gördüğünü ve kritik durumda hasta bulunmadığını kaydetti.

Salgınla mücadele kapsamında acil durum koordinasyonu, yoğunlaştırılmış gözetim ve temaslı takibi yürütüldüğünü belirten Akandoh, temaslı kişilerin 21 gün boyunca izlem altında tutulduğunu ifade etti.

Akandoh, ayrıca riskli temaslılara yönelik reaktif aşılama uygulamasının başlatıldığını belirterek, Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri ile Dünya Sağlık Örgütü'nden 33 bin 600 M çiçeği aşısı temin edildiğini açıkladı.

