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Dünya
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Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 15:27
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 15:27

Gazetede değerini öğrendi, tavan arasındaki kartlarla milyarder oldu!

İngiltere'de oğlunun Pokemon kartlarını 15 yıl boyunca tavan arasında saklayan emekli bir boyacı, kartların değerini öğrenince orada bir hazine yattığını fark etti. Kartları satışa koyduğunda ise akılalmaz bir paranın sahibi oldu.

Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş
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Gazetede değerini öğrendi, tavan arasındaki kartlarla milyarder oldu!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 15:27
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 15:27

'nin Surrey bölgesinde bulunan Woking kasabasında yaşayan emekli bir boyacı, bir gün gazetede bir pokemon kartının 6 bin sterlin yani yaklaşık 400 bin TL'ye satıldığını öğrendi.

15 YILLIK KARTLAR MİLYARDER ETTİ

Emekli boyacının aklına oğlunun tavan arasında duran Pokemon kartları geldi. Tavan arasında bir hazine yattığını fark eden boyacı, 15 yıllık kartları buldu ve açık artırmada satarak milyarder oldu.

Gazetede değerini öğrendi, tavan arasındaki kartlarla milyarder oldu!

''TAVANDAKİ HAZİNE DOĞRU''

BBC'nin haberine göre boyacı, Ewbank's müzayede evinde satılan kartlar sayesinde 1,56 milyon sterlin yani yaklaşık 100 milyar TL kazandı. Boyacı, "İnsanlar hep tavan arasında hazine bulmaktan söz eder, benim durumumda bu kelimenin tam anlamıyla doğru" dedi.

Oğlunun 1990'ların sonunda okulda kart biriktirip arkadaşlarıyla değiş tokuş yaptığını söyleyen boyacı, oğlunun ilgisinin kaybolduğu zaman ise kartları tavan arasına kaldırdığını anlattı. 

AVRUPA'NIN SATIŞ REKORU OLABİLİR

Müzayede evinin kart bölümü başkanı James Spooner, adam 42 setlik koleksiyonu getirdiğinde herkesin ağzının açık kaldığını, kartların kusursuz durumda olduğunu söyledi. Satışın en değerli parçası, neredeyse kusursuz bir Charizard kartı da içeren Legendary Collection tam seti oldu: 15-20 bin sterlin tahmin edilen set 100 bin sterline satıldı.

Müzayede evi, bunun İngiltere'deki en değerli koleksiyon kartı açık artırması olduğunu ve Avrupa rekoru olabileceğini açıkladı. 

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ETİKETLER
#ingiltere
#Surrey
#Pokemon Kartı
#Woking
#James Spooner
#Dünya
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