Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Gazze yıkımın ardında ramazan umudunu yükseltiyor: Yıllar sonra futbol turnuvası

İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü katliam politikalarına rağmen ramazan ayının gelişiyle Gazzeliler umudu yükseltmeye devam ediyor. İki yılın ardından yeniden veteran futbolcuların da katıldığı "Ramazan Futbol Turnuvası" düzenlendi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
22.02.2026
saat ikonu 18:45
|
GÜNCELLEME:
22.02.2026
saat ikonu 19:45

Gazzeliler İsrail'in tüm çabalarına rağmen umudu yeniden canlandırıyor. faaliyetlerini yeniden ayağa kaldırmak amacıyla ilk kez eski futbolcuların katıldığı bir futbol turnuvası yapıldı.

HABERİN ÖZETİ

Gazze yıkımın ardında ramazan umudunu yükseltiyor: Yıllar sonra futbol turnuvası

Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
Gazze'de, İsrail saldırıları sonrası spor faaliyetlerini ve umudu yeniden canlandırmak amacıyla, BAE destekli "Gazze Ramazan Futbol Turnuvası" adı altında eski futbolcuların katıldığı 20 takımlı bir turnuva başladı.
Gazze'de, İsrail saldırılarının ardından spor faaliyetlerini ve umudu yeniden canlandırmak amacıyla bir futbol turnuvası düzenleniyor.
Filistin Veteran Sporcular Derneği tarafından organize edilen turnuvayı BAE'nin "Asil Şövalye 3" yardım girişimi destekliyor.
Eski futbolcuların katıldığı "Gazze Ramazan Futbol Turnuvası"na Gazze'nin farklı kentlerinden 20 takım iştirak ediyor.
İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 1007 sporcu ve sporla ilgili kişi öldürüldü, 265 spor tesisi yıkıldı.
Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.

Veteran Sporcular Derneğince organize edilen ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) "Asil Şövalye 3" isimli yardım girişimi tarafından desteklenen " Ramazan Futbol Turnuvası" dün akşam başladı.

Açılış maçında Şebab Refah ile Hidmat Nusayrat karşı karşıya gelirken, tribünlerde geçmişin futbol anıları yeniden canlandı. Maç, Şebab Refah'ın Hidmat Nusayrat'ı 2-1 mağlup etmesiyle sona erdi.

Gazze yıkımın ardında ramazan umudunu yükseltiyor: Yıllar sonra futbol turnuvası

TURNUVAYA 20 TAKIM KATILIYOR

Gazze'nin merkezindeki Hidmat Nusayrat Spor Kulübü salonunda düzenlenen turnuvaya 20 takım katılıyor.

Hidmat Nusayrat Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "seçkin bir spor etkinliği" olarak nitelendirilen turnuvanın "Filistin sporuna verilen sürekli desteği ve Gazze'nin yaşadığı zor dönemin ardından spor faaliyetlerinin yeniden canlanmasını" amaçladığı ifade edildi.

Açıklamada, dün oynanan maçın atmosferi "anılarla dolu bir karşılaşma" olarak tanımlanırken, sahaya çıkan isimlerin ise Filistin futbolunun unutulmayan dönemlerini hatırlattığı vurgulandı.

Turnuva boyunca Gazze'nin farklı kentlerinden veteran takımlar sahaya çıkmaya devam edecek.

Gazze yıkımın ardında ramazan umudunu yükseltiyor: Yıllar sonra futbol turnuvası

Bu kapsamda bu akşam Deyr Belah'taki Annan Stadyumu'nda Deyr Belah Birliğim ile Gazeteciler Birliği, Ehli Gazze ile Cibaliya Veteranları ve Hidmat Megazi ile Terabut es-Saat takımları karşılaşacak.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda sporcular ve spor sektörü de hedef alındı.

Filistin Olimpiyat Komitesinin verilerine göre, İsrail'in saldırılarında Gazze'de spor, gençlik ve izcilik hareketleriyle bağlantılı 1007 Filistinli öldürüldü, 265 spor tesisi ise yıkıldı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Gazze'ye asker gönderecek 5 ülke belli oldu! Görev alacakları kent de açıklandı
Bazı Arap ülkelerinde ramazan başladı: Gazze ve Mescid-i Aksa'da ilk teravih
ETİKETLER
#Spor
#gazze
#filistin
#Futbol Turnuvası
#Veteran Sporcular
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.