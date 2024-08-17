Gazze'de ilk çocuk felci vakası! Aşısız bebekte tespit edildi

17 Ağustos 2024 00:36 - Güncelleme : 17 Ağustos 2024 00:39

İsrail’in saldırıları altında hayatta kalma mücadelesi veren Filistinliler, aynı zamanda bulaşıcı hastalıklarla da karşı karşıya. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi’nde teyit edilen ilk çocuk felci vakasının Deir el-Balah şehrinde, aşı yapılmamış 10 aylık bir bebekte tespit edildiği belirtildi.

"SORUMLUSU İSRAİL"

Bakanlık, Birleşmiş Milletler’in (BM) Gazze'de 25 yıldır görülmediğini bildirdiği hastalığın yeniden ortaya çıkmasından, İsrail’in saldırılarının ve bunun sonucunda sağlık altyapısının tahrip olmasının sorumlu olduğunu ifade etti.

BM daha önce de, hastalığın yerinden edilmiş insanlar arasında yayılma olasılığı nedeniyle çocuk felci aşılama kampanyası yürütmek için ateşkes çağrısı