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 | Berrak Arıcan

Gazze'de İsrail katliamlarında ölenlerin sayısı 59 bine dayandı

İsrail'in katliamlarında Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 58 bin 895'e yükseldi. Son olarak İsrail, yine insani yardım dağıtımı için toplanan Filistinlilerin üzerine ateş açtı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.07.2025
saat ikonu 16:12
|
GÜNCELLEME:
20.07.2025
saat ikonu 16:12

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki acımasız saldırılarını sürdürürken Sağlık Bakanlığı tarafından bilançoya ilişkin yeni sayılar paylaşıldı. Bakanlığın açıklamasında, İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 58 bin 895'e, yaralıların ise 140 bin 980'e yükseldiği belirtildi. İsrail'in ateşkesi tek taraflı ihlal ettiği 18 Mart 2025 tarihinden bu yana ise 8 bin 66 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 28 bin 939'unun ise yaralandığı aktarıldı.

Gazze'de İsrail katliamlarında ölenlerin sayısı 59 bine dayandı

YARDIM BEKLEYENLERİ KATLETTİLER

Sağlık Bakanlığı'nın açıklamada ayrıca, son 24 saat içinde sözde Vakfı (GHF) tarafından yürütülen insani yardım dağıtımları sırasında üzerlerine ateş açılması sonucu 67'si Sudaniye bölgesinde olmak üzere 73 kişinin hayatını kaybettiği, 150'den fazla kişinin ise yaralandığı belirtildi. Saldırıda hayatını kaybedenler ve yaralananlar hastanelere sevk edilirken, ölü ve yaralı sayısının artabileceğini aktarıldı.

Gazze'de İsrail katliamlarında ölenlerin sayısı 59 bine dayandı

''ETNİK TEMİZLİK SAVAŞINDA ÖLÜYORLAR''

İsrailli siyasi analist Gideon Levy ise İsrail hükümetini Gazze'de işlemekle suçladığı açıklamasında, "Birileri bunu tasarladı, artılar ve eksiler tartışıldı, alternatifler önerildi, seçenekler sunuldu ve bunların hepsi klimalı konferans salonlarında tutanaklar tutularak kararlar alındı. Gazze'deki intikam savaşının başlamasından bu yana ilk kez İsrail'in çok geniş kapsamlı bir planı olduğu anlaşılıyor. Bu artık devam eden sıradan bir savaş değil. Artık kimse İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu amaçsız bir savaş yürütmekle suçlayamaz. Bu savaşın bir amacı var ve bu amaç suç teşkil ediyor. Artık kimse ordu komutanlarına askerlerinin sebepsiz yere öldüğünü söyleyemez: Onlar bir etnik temizlik savaşında ölüyorlar" dedi.

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ETİKETLER
#gazze
#filistin
#cezayir
#soykırım
#insani yardım
#Akdeniz Fok
#İsrail-gazze Savaşı
#Dünya
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