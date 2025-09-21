Gazze'de İsrail'e ait askeri araç devrildi! Çok sayıda asker yaralandı

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze şehrinin yakınlarında, İsrail askerlerini taşıyan "Hummer" tipi askeri cip devrildi. Yaralanan 2 askerin helikopterle, 8'inin ise ambulansla Batı Kudüs'te bulunan Hadassah Hastanesine kaldırıldığı ifade edildi.

Haberde kazanın nedenine ilişkin verilmedi.

İsrail'in Kanal 7 televizyonu ise yaralı askerlerin Kfir Tugayı'na bağlı olduğunu ve Gazze şehrinin dış kesimlerinde yaralandıklarını duyurdu.

Haberde ayrıca İsrail ordusunun olayla ilgili inceleme başlattığı bilgisi verildi.

İŞGALİ HIZLANDIRMAK İÇİN ASKER KONUŞLANDIRILIYOR

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ni işgal etme planının bir parçası olarak, işgali hızlandırmak ve kalıcı hale getirmek için son günlerde Gazze şehrine binlerce piyade ve zırhlı birlik konuşlandırıyor.

WALA'nın İsrail askeri kaynaklara dayandırdığı bilgiye göre, Gazze'de yaklaşık 70 bin asker bulunuyor.