Gazze'de ölüme çeyrek kala: 'Yakıt biterse sağlık felaketi yaşanacak'

Gazze'nin Deyr el-Belah şehrinde yer alan Aksa Şehitleri Hastanesi idaresinden yapılan yazılı açıklamada, yakıt sıkıntısı yaşandığı, birkaç saat içinde yakıt gelmemesi durumunda bir sağlık felaketinin yaşanacağı uyarısında bulunuldu.

Yapılan açıklamada, "Birkaç saat yetecek yakıtımız kaldı, yüzlerce hastanın hayatı tehlikede." ifadelerine yer verildi.

Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki tek merkezi hastane konumunda olan Aksa Şehitleri Hastanesi, İsrail ablukası ve saldırılarına rağmen binlerce kişiye hizmet veriyordu.

İSRAİL ÖLÜMCÜL AÇLIK KRİZİNE SÜRÜKLÜYOR

İsrail’in kapalı tuttuğu sınır kapıları ve uyguladığı abluka, gıda ve ilaç girişini engelleyerek Gazze’de başta çocuklar olmak üzere binlerce sivili ölümcül bir açlık krizine sürüklüyor.

Gazze'de şu ana kadar 98'i çocuk olmak üzere 201 kişi açlık ve yetersiz beslenmeden hayatını kaybetti. Hastaneler yetersiz beslenme vakalarıyla dolup taşıyor. Bu durum, sınır kapıları açılmazsa ilerleyen günlerde de "açlık" nedeniyle ölümlerin devam edeceğini gösteriyor.