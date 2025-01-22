Gazze'deki soykırım Batı Şeria'ya taşınıyor! Cenin'e ölümcül 'operasyon': İsrail katliamları sürdürüyor

22 Ocak 2025 12:04 - Güncelleme : 22 Ocak 2025 12:25

İsrail, Gazze'deki soykırımı, Batı Şeria'ya taşımaya başladı. Ateşkesin ardından Batı Şeria'da 'Demir Sur' operasyonu adı altında saldırılar düzenleyen İsrail güçleri, 10 Filistinliyi öldürdü, 40 kişiyi yaraladı. Onlarca maskeli İsrailli, arabaları ve binaları ateşe vermeye hazırlıklı geldi. 600'den fazla Filistinli ise yerinden edildi.

Gazze'de susan silahlar Batı Şeria'ya çevrildi! Cenin'e saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Gazze'de susan silahlar Batı Şeria'ya çevrildi! Cenin'e saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

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İsrail, Gazze​'deki ateşkesin ardından namlularını Batı Şeria​'ya çevirdi. Gazze'de 15 ay sonra son bulan katliamlar, Batı Şeria'da devam ediyor. İsrail ordusu, Cenin Mülteci Kampı'na 'Demir Sur' adı verilen bir operasyon başlattığını duyurdu. İnsansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırılarda 10 Filistinli hayatını kaybetti, 40 Filistinli ise yaralandı.

''DAHA ÖNCE BÖYLESİ GÖRÜLMEDİ''

Associated Press'e konuşan yerel bir yetkili ise onlarca maskeli İsraillinin, arabaları ve binaları ateşe vermeye hazır geldiğini, Kudüs yakınlarındaki Cinsafut ve Funduq köylerine baskın düzenlendiğini söyledi. Cinsafut köy meclisi başkanı Celal Beşir, adamların köyün ana yolu üzerinde bulunan üç eve, bir kreşe ve bir marangozhaneye saldırdığını belirtti ve ''Yerleşimciler maskeliydi ve yangın çıkarıcı malzemeleri vardı. Sayıları çok fazlaydı, daha önce böylesi görülmemişti.'' dedi.

Funduq'taki yerel konseyin başkanı Louay Tayem ise kasabayı basan düzinelerce yerleşimcinin ateş açtığını, taş attığını, arabaları yaktığını ve evlere ve dükkanlara saldırdığını söyledi.

''ÖLÜMCÜL OPERASYON''

Fransız haber ajansı AFP ise İsrail'in 'Demir Sur' operasyonunu 'ölümcül' olarak nitelendirdi ve Birleşmiş Milletler (BM), Genel Sekreter Antonio Guterres'in, işgal altındaki Batı Şeria'da süren şiddetten ve İsrail'in Cenin'deki "askeri operasyonundan" derin endişe duyduğunu bildirdi.

Cenin valisi Kamal Abu al-Rub, operasyonun Cenin Mülteci Kampı'nın işgali olduğunu söyledi.

''GAZZE'DEKİ SOYKIRIM BATI ŞERİA'YA TAŞINABİLİR''

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin​ Özel Raportörü Francesca Albanese, durdurulmaması halinde İsrail'in Gazze Şeridi'nde yaptığı soykırımı işgal altındaki Batı Şeria'ya da taşıyabileceği uyarısında bulundu. Albanese, sosyal medya hesabından İsrail ordusunun Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'na dün başlattığı geniş çaplı saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Gazze'de varılan ateşkesin ardından İsrail ordusunun Cenin Mülteci Kampı'na saldırı başlattığına işaret eden Albanese, İsrail'in Batı Şeria'daki saldırısına tepki göstererek, "Durdurulmaya zorlanmadığı takdirde, İsrail'in Filistinlilere yönelik soykırımı Gazze ile sınırlı kalmayacak." ifadesini kullandı.

600'DEN FAZLA FİLİSTİNLİ YERİNDEN EDİLDİ

Cenin Belediyesinin Halkla İlişkiler Sorumlusu Beşir Metahin, İsrail ordusunun yeni bir askeri saldırı başlatması sonucu, Cenin Mülteci Kampı'ndan 600'den fazla Filistinlinin yerlerinden edildiğini söyledi.

İnsani açıdan zor durumda olan yerinden edilmiş kişilerin, hastane çevresindeki sokaklara ve hastanenin bölümlerine dağıldığını, bir kısmının ise barınak veya çadır olmaksızın açık alanda yaşadığını ifade eden Metahin, Cenin Belediyesinin de bu kişileri kabul etmek için belediyeye ait binaları açtığını söyledi.

HAMAS: İSRAİL'İN SALDIRILARI ONLARA GÜVENLİK GETİRMEYECEK

Hamas, Cenin'e saldırının ardından bir açıklama yayımladı. Açıklamada, İsrail güçlerinin, Batı Şeria'da sahada bir kazanım elde etmek için yürüttüğü tüm girişimlerin "sonuçsuz" olduğu, kendisine ya da yerleşimcilerine güvenlik ve esenlik getirmeyeceği vurgulandı.

Ayrıca açıklamada işgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilerden "işgal güçlerine ve yerleşimci milislere karşı direnişi yoğunlaştırmaları ve ellerindeki tüm direniş imkanlarıyla İsrail saldırılarının hedefindeki Cenin'e ve diğer kentlere destek olmaları" istendi.