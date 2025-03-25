Gerginlik tırmanırken İngiliz General 3. Dünya Savaşı'nın nasıl başlayabileceğini anlattı

Rusya ile Avrupa arasındaki gerilim artarken İngiliz General Sir Richard Shirreff dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İngiliz General Shirreff, Üçüncü Dünya Savaşı'nın nasıl başlayabileceğini anlattı.

ABD ve Rusya, Ukrayna'daki Savaşı sonlandırmak için görüşmeler yaparken Avrupa ülkeleriyle Moskova'nın arası açıldı. Avrupa ülkelerinin Ukrayna'da barış gücü bulundurma önerisi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i kızdırdı. Rusya, barış gücüne karşı gelirken AB ülkeleriyle gerginlik tırmandı. Henüz sular durulmamışken İngiliz General Sir Richard Shirreff'ten dikkat çeken açıklamalar geldi.

''3. DÜNYA SAVAŞI 2 YIL İÇİNDE BAŞLAYABİLİR''

Dailymail'in haberine göre, General Shirreff, 3. Dünya Savaşı'nın 2 yıl içinde çıkabileceğini söyledi. Rusya'yı caydırmak için gerekli adımların atılması gerektiğini ifade eden İngiliz General, "Rusya'yı caydırmak için gerekli adımları atmazsak, önümüzdeki iki yıl içinde bir savaş çıkabileceğini öngörüyorum. Batı'nın hayatta kalıp kalamayacağı, hazırlık seviyemize bağlı olacak" dedi.

''GEÇMİŞ HATALARDAN DERS ÇIKARILMALI''

General, Batı'nın çatışmayı önleme ve hayatta kalma yeteneğinin tamamen hazırlık seviyesine bağlı olduğunu da açıklamalarına ekleyerek hükümetleri ve askeri analistleri, durumu ciddiyetle ele alarak, tam ölçekli bir savaşa yol açabilecek stratejik hatalardan kaçınmak için doğru kararlar almaya çağırdı. Mevcut jeopolitik durumun son derece tehlikeli olduğunu da vurgulayan Shirreff, acil ve düşünceli çözümler alınması gerektiğine dikkat çekerek "Geçmiş hatalardan ders çıkarmalı ve bu tür hatalardan kaçınmalıyız" ifadelerini kullandı.

BATILI ÜLKELERE ÇAĞRI

Tarihe işaret eden İngiliz General, olayların modern zamanlarda da yeniden yaşanma riskinin olduğunu söyledi. Batılı ülkelere çağrıda bulunan Shirreff, gerekli kaynakların sağlanması ve ortak hareket edilmesi konusunda ''Birlik, en büyük gücümüzdür'' dedi.