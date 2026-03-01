Menü Kapat
 Nalan Güler Güven

GKRY yalanladı KKTC'den 'savaş' uyarısı geldi: "Kıbrıs'ı savaşın parçası yapmak İngiltere’nin garantörlüğüne aykırıdır"

İran-İsrail-ABD hattında patlak veren çatışmaların yankıları Kıbrıs Adası’na ulaştı. KKTC Başbakanı Ünal Üstel, İngiliz üslerine yönelik füze iddiaları üzerine sert bir açıklama yaparak, "Her ne kadar Rum kaynaklar bu gelişmeyi yalanlasalar dahi, bu olasılığın ortada duruyor olması adada yaşayan tüm insanları tedirgin etmiştir" dedi.

GKRY yalanladı KKTC'den 'savaş' uyarısı geldi:
01.03.2026
01.03.2026
Kuzey Türk Cumhuriyeti () Başbakanı Ünal Üstel, 'ın Güney Kıbrıs'taki İngiliz üslerine füze fırlattığı yönündeki iddiaların, 'deki dengelerin ne kadar kırılgan olduğunu bir kez daha gösterdiğini belirterek, "Kıbrıs Adası'nı bir savaşın parçası haline getirebilecek her türlü askeri ve siyasi tasarruftan kaçınmak, ’nin garantörlüğünün temel gereğidir." ifadesini kullandı.

GKRY yalanladı KKTC'den 'savaş' uyarısı geldi: "Kıbrıs'ı savaşın parçası yapmak İngiltere’nin garantörlüğüne aykırıdır"

TÜRKİYE'NİN GARANTÖRLÜĞÜ VURGUSU

KKTC Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada Üstel, Kıbrıs'ın Türkiye'nin fiili garantörlüğünde yıllarca barış ve istikrarı koruduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti:

"İngiltere Savunma Bakanı John Healey’in yaptığı açıklamada, İran tarafından RAF Akrotiri istikametine iki füze fırlatıldığının ve bu füzelerin etkisiz hale getirildiğini söylemesi, Doğu Akdeniz’de güvenlik dengelerinin ne kadar kırılgan olduğunu açık biçimde ortaya koymuştur. Her ne kadar Rum kaynaklar bu gelişmeyi yalanlasalar dahi, bu olasılığın ortada duruyor olması adada yaşayan tüm insanları tedirgin etmiştir."

GKRY yalanladı KKTC'den 'savaş' uyarısı geldi: "Kıbrıs'ı savaşın parçası yapmak İngiltere’nin garantörlüğüne aykırıdır"

"İNGİLTERE’NİN GARANTÖRLÜĞÜNÜN TEMEL GEREĞİDİR"

KKTC Başbakanı Üstel açıklamasında hiçbir üs, hiçbir askeri hesap ve hiçbir küresel stratejinin Kıbrıs'ta yaşayan insanların güvenliği ve geleceğinden daha kıymetli olmadığını vurgulayarak, "Kıbrıs Adası'nı bir savaşın parçası haline getirebilecek her türlü askeri ve siyasi tasarruftan kaçınmak, İngiltere’nin garantörlüğünün temel gereğidir." değerlendirmesinde bulundu.

ABD İLE İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili hayatını kaybetti.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.

