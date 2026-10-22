GKRY'de İlginç ev baskını ve alıkoyma olayı: Serbest bırakınca taksi parası verip gönderdiler

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) ilginç bir ev baskını ve alıkoyma olayı yaşandı. Maskeli 7 kişi, 24 yaşındaki Suriyeli gencin evine baskın düzenledi. Eve zorla giren maskeli grup, gençten 5 bin euro para istedi.

Şüpheliler, para talebini karşılamayan genci darp ederek bıçakla tehdit etti. Saldırganların evde bulunan 200 euro ile gencin eşine ait çantayı da çaldığı belirtildi.

Şüpheliler daha sonra genci zorla evden çıkararak bir otomobilin bagajına koydu ve farklı bölgelere götürdü.

SERBEST BIRAKINCA 20 EURO TAKSİ PARASI VERDİLER

Kaçırılan gencin götürüldüğü yerlerde yeniden darp edildiği ve saldırı anlarının şüpheliler tarafından cep telefonuyla kaydedildiği bildirildi. Bir süre sonra serbest bırakılan gence, saldırganlardan birinin taksiye binerek evine dönebilmesi için 20 euro verdiği öğrenildi.

OLAYLA İLGİLİ BİR KİŞİ YAKALANDI

Olayın polise bildirilmesinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında Fas kökenli bir şüpheli yakalandı. Mahkemeye çıkarılan zanlı hakkında 8 günlük tutukluluk emri verildi. Rum polisinin olayla bağlantılı diğer şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanması amacıyla soruşturmasını sürdürdüğü bildirildi.