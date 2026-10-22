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Dünya
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Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 11:46
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 11:46

Okyanus yırtıcılarını kovan bileklik hiçbir işe yaramadı! Tıp fizikçisi korkunç saldırıda öldü

Güney Afrika'da bir yüzücü, bileğine okyanus yırtıcılarını kovan bir manyetik bileklik takmasına rağmen köpek balığı saldırısında hayatını kaybetti. Bu saldırı, Güney Afrika'da bu yıl kaydedilen ilk saldırı oldu.

Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş
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Okyanus yırtıcılarını kovan bileklik hiçbir işe yaramadı! Tıp fizikçisi korkunç saldırıda öldü
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 11:46
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 11:46

'da emekli tıp fizikçisi 65 yaşındaki Janine Lochrenberg, Kugumo şehrindeki Orient Plaj'na yerel açık su yüzme kulübüyle beraber gitti. Son zamanlarda sulardaki popülasyonunun arttığının farkında olan Janine bu yüzden yüzerken okyanus yırtıcılarını kovan manyetik bir bileklik taşıyordu. Fakat bu bileklik işe yaramadı.

SUDAYKEN HAYATINI KAYBETTİ

Janine suda korkunç bir saldırıya uğradı. Köpek balığı uyluğundan ve üst kolundan ısırdı. Bu esnada diğer yüzücüler, onu kıyıya çekmek için ellerinden geleni yaptılar. Fakat Janine henüz sudayken kan kaybından hayatını kaybetti. 

Okyanus yırtıcılarını kovan bileklik hiçbir işe yaramadı! Tıp fizikçisi korkunç saldırıda öldü

BİLEKLİK HİÇBİR İŞE YARAMADI

Kulüp üyeleri, Janine'nin ayak bileğinde köpekbalıklarını uzaklaştırmak için tasarlanmış, elektriksel algılama duyularını bozan bir bant taktığını fakat hiçbir işe yaramadığını söyledi. 

BBC'nin haberine göre, Janine'nin kız kardeşi Margot, kıyıya götürülürken kız kardeşinin son anlarında başını tuttuğunu ancak suda kan kaybından öldüğüne inandığını açıkladı. Margot, kardeşinin suyu çok sevdiğini ve bölgedeki köpek balığı sayısının arttığının farkında olduğunu söyledi. 

Öte yandan bu saldırı, Güney Afrika'da bu yıl kaydedilen ilk saldırı oldu.

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ETİKETLER
#güney afrika
#köpek balığı
#Janine Lochrenberg
#Kugumo
#Orient Plaj
#Dünya
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