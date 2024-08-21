Tgrt Haber
Haberler>Dünya>Göçmenlerin umuda yolculuk faciayla sonuçlandı! 300 kişi taşıyordu: Aralarında bebekler de var

Göçmenlerin umuda yolculuk faciayla sonuçlandı! 300 kişi taşıyordu: Aralarında bebekler de var

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: Anadolu Ajansı
21 Ağustos 2024 09:26 - Güncelleme : 21 Ağustos 2024 09:43
Göçmenlerin umuda yolculuk faciayla sonuçlandı! 300 kişi taşıyordu: Aralarında bebekler de var

Göçmenlerin bir umuda yolculuğu daha faciayla sonuçlandı. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yaklaşık 300 kişinin bulunduğu göçmen teknesi alabora oldu. Birçok kişinin boğularak hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) batısındaki Lukenie Nehri'nde yaklaşık 300 göçmeni taşıyan taşıyan tekne alabora oldu. Teknenin batmasıyla birlikte birçok kişinin boğularak hayatını kaybetmiş olmasından endişe ediliyor.

Yetkililer, kayıp ve ölü sayısının belirlenmesinin zor olduğunu ve kaza sonrasında çok az sayıda kişinin kurtarılabildiğini bildirdi. Teknenin aşırı yüklenmiş olduğu ve Nioki'ye doğru yol alırken bir cisme çarparak battığı aktarıldı.

Göçmenlerin umuda yolculuk faciayla sonuçlandı! 300 kişi taşıyordu: Aralarında bebekler de var - 1. Resim
(Fotoğraf: Arşiv)

ARALARINDA BEBEK DE VAR: 20 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

İlçe Kaymakamı Jacques Nzenza, olayı doğruladı ve birçok cesedin çıkarıldığını, arama-kurtarma çalışmalarının da  devam ettiğini söyledi.

Olayın olduğu gün dört ceset bulduklarını belirten Nzenza, bugün ise aralarında dokuz aylık bir bebeğin de bulunduğu 16 ceset daha çıkardıklarını söyledi.

HAZİRANDA DA BÜYÜK BİR FACİA YAŞANMIŞTI

Orta Afrika'daki bu geniş ülkede nehir ve göl yolculukları yaygın bir ulaşım şekli olmasına rağmen hiçbir zaman güvenli olmadı. Haziran ayında da KDC'de bir başka teknenin batması sonucu 21'i çocuk en az 86 kişi hayatını kaybetmişti.

İlgili Haberler

Kaynak: Anadolu Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...