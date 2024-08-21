Göçmenlerin umuda yolculuk faciayla sonuçlandı! 300 kişi taşıyordu: Aralarında bebekler de var

21 Ağustos 2024 09:26 - Güncelleme : 21 Ağustos 2024 09:43

Afganistan'a 1 milyon 800 bin göçmen geri döndü, 7 milyonu hala dışarda

Afganistan'a 1 milyon 800 bin göçmen geri döndü, 7 milyonu hala dışarda

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) batısındaki Lukenie Nehri'nde yaklaşık 300 göçmeni taşıyan taşıyan tekne alabora oldu. Teknenin batmasıyla birlikte birçok kişinin boğularak hayatını kaybetmiş olmasından endişe ediliyor.

Yetkililer, kayıp ve ölü sayısının belirlenmesinin zor olduğunu ve kaza sonrasında çok az sayıda kişinin kurtarılabildiğini bildirdi. Teknenin aşırı yüklenmiş olduğu ve Nioki'ye doğru yol alırken bir cisme çarparak battığı aktarıldı.



(Fotoğraf: Arşiv)

ARALARINDA BEBEK DE VAR: 20 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

İlçe Kaymakamı Jacques Nzenza, olayı doğruladı ve birçok cesedin çıkarıldığını, arama-kurtarma çalışmalarının da devam ettiğini söyledi.

Olayın olduğu gün dört ceset bulduklarını belirten Nzenza, bugün ise aralarında dokuz aylık bir bebeğin de bulunduğu 16 ceset daha çıkardıklarını söyledi.

HAZİRANDA DA BÜYÜK BİR FACİA YAŞANMIŞTI

Orta Afrika'daki bu geniş ülkede nehir ve göl yolculukları yaygın bir ulaşım şekli olmasına rağmen hiçbir zaman güvenli olmadı. Haziran ayında da KDC'de bir başka teknenin batması sonucu 21'i çocuk en az 86 kişi hayatını kaybetmişti.