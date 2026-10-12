Gökyüzündeki kırmızı ışıklar hayrete düşürdü! Nadir doğa olayı böyle kayda alındı

Fransa'nın Korsika Adası'nda bulunan Montemaggiore köyünün üzerinde görülen kırmızı ışıklar ağızları açık bıraktı. Fransız fotoğrafçı Florian Riu'nun kayda aldığı nadir görülen doğa olayı, İspanya kıyılarındaki güçlü fırtına nedeniyle meydana geldi.

YÜZLERCE KİLOMETRE UZAKTAYDI

İlk bakışta köyün üzerinde gibi gözüken kırmızı ışıkların aslında oldukça uzakta olduğu belirtildi. Atmosfer olaylarını görüntülemek için çalışmalarını sürdüren Florian Riu, İspanya kıyılarında oluşması beklenen fırtınaları takip ederek çekim için uygun bir nokta seçti. Köydeki evlerin üzerinde dallanarak yayılan kırmızı ışıklar, ilk bakışta yerleşim yerinin hemen üzerinde meydana gelmiş gibi göründü.

RED SPRITE (KIZIL CİN)

Aslında ortaya çıkan 'Red sprite' halk arasında ise 'Kızıl Cin' olarak bilinen doğa olayı çekildiği yerin 500 ila 700 kilometre uzağındaydı. Fakat uygun hava koşulları olduğu sürece çok uzak mesafelerden de gözlemlenebiliyor.

Bilimsel adıyla “red sprite” olarak bilinen bu ışımalar güçlü gök gürültülü fırtınaların üzerinde meydana geliyor. Sıradan yıldırımlardan farklı olarak yeryüzüne doğru ilerlemek yerine atmosferin üst katmanlarında oluşan bu elektriksel parlamalar, gökyüzünde dallanmış kırmızı şekiller meydana getiriyor.

Kırmızı ve pembe tonlarının kaynağında ise atmosferdeki azot molekülleri bulunuyor. Elektriksel etkileşimle enerji kazanan moleküller, yeniden daha düşük enerji seviyelerine dönerken ışık yayıyor.