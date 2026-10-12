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Dünya
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Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.10.2026
saat ikonu 16:28
|
GÜNCELLEME:
12.10.2026
saat ikonu 16:28

Gökyüzündeki kırmızı ışıklar hayrete düşürdü! Nadir doğa olayı böyle kayda alındı

Fransa'nın Korsika Adası üzerinde görülen kırmızı ışıklar herkesi şaşkınlığa uğrattı. Nadir bir atmosfer olayı olarak bilinen 'Red sprite' (halk arasında Kızıl Cin) Fransız fotoğrafçı Florian Riu tarafından kayda alındı.

Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.10.2026
saat ikonu 16:28
|
GÜNCELLEME:
12.10.2026
saat ikonu 16:28

Fransa'nın Korsika Adası'nda bulunan Montemaggiore köyünün üzerinde görülen kırmızı ışıklar ağızları açık bıraktı. Fransız fotoğrafçı Florian Riu'nun kayda aldığı nadir görülen doğa olayı, İspanya kıyılarındaki güçlü fırtına nedeniyle meydana geldi. 

Gökyüzündeki kırmızı ışıklar hayrete düşürdü! Nadir doğa olayı böyle kayda alındı

YÜZLERCE KİLOMETRE UZAKTAYDI

İlk bakışta köyün üzerinde gibi gözüken kırmızı ışıkların aslında oldukça uzakta olduğu belirtildi. Atmosfer olaylarını görüntülemek için çalışmalarını sürdüren Florian Riu, İspanya kıyılarında oluşması beklenen fırtınaları takip ederek çekim için uygun bir nokta seçti. Köydeki evlerin üzerinde dallanarak yayılan kırmızı ışıklar, ilk bakışta yerleşim yerinin hemen üzerinde meydana gelmiş gibi göründü.

Gökyüzündeki kırmızı ışıklar hayrete düşürdü! Nadir doğa olayı böyle kayda alındı

RED SPRITE (KIZIL CİN)

Aslında ortaya çıkan 'Red sprite' halk arasında ise 'Kızıl Cin' olarak bilinen doğa olayı çekildiği yerin 500 ila 700 kilometre uzağındaydı. Fakat uygun hava koşulları olduğu sürece çok uzak mesafelerden de gözlemlenebiliyor. 

Bilimsel adıyla “red sprite” olarak bilinen bu ışımalar güçlü gök gürültülü fırtınaların üzerinde meydana geliyor. Sıradan yıldırımlardan farklı olarak yeryüzüne doğru ilerlemek yerine atmosferin üst katmanlarında oluşan bu elektriksel parlamalar, gökyüzünde dallanmış kırmızı şekiller meydana getiriyor.

Gökyüzündeki kırmızı ışıklar hayrete düşürdü! Nadir doğa olayı böyle kayda alındı

Kırmızı ve pembe tonlarının kaynağında ise atmosferdeki azot molekülleri bulunuyor. Elektriksel etkileşimle enerji kazanan moleküller, yeniden daha düşük enerji seviyelerine dönerken ışık yayıyor. 

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ETİKETLER
#Korsika
#Montemaggiore
#Florian Riu
#Red Sprite
#Kızıl Cin
#Dünya
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