Benim Sayfam
Dünya
Avatar
Editor
 Banu İriç

Gören turistler şaşkınlığa uğradı: Meloni kendisine benzeyen fresk için konuştu

Roma'da bulunan tarihi yapılardan San Lorenzo in Lucina Bazilikası’nda turistler bir freskin İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'ye benzediğini fark etti. Sosyal medyada tartışma çıkaran görüntü sonrası Meloni de konuya kayıtsız kalamayıp yorum yaptı.

Gören turistler şaşkınlığa uğradı: Meloni kendisine benzeyen fresk için konuştu
İtalya’nın başkenti Roma’daki San Lorenzo in Lucina Bazilikası’nda ziyaretçiler restorasyon yapılan freskteki melek figürünün İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'ye benzediğini fark edince sosyal medyada konu dikkat çekti.

Gören turistler şaşkınlığa uğradı: Meloni kendisine benzeyen fresk için konuştu

SON RESTORASYONA İNCELEME BAŞLATILDI

Roma Papalık Vekilliği, freskin son restorasyonuna ilişkin inceleme başlatılacağını açıkladı. Bazı basın organlarında yer alan haberlerin ardından çok sayıda ziyaretçinin freskin bulunduğu bölümü görmek için bazilikaya gittiği belirtildi.

Gören turistler şaşkınlığa uğradı: Meloni kendisine benzeyen fresk için konuştu

Sosyal medyada da gündem olan iddiaya Başbakan Meloni, gülen emojili paylaşımıyla “Bir meleğe benzemiyorum.” yanıtını verirken, restorasyonu yapan Bruno Valentinetti benzerlik iddialarını reddetti.

#Dünya
