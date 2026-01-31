Gören turistler şaşkınlığa uğradı: Meloni kendisine benzeyen fresk için konuştu

İtalya’nın başkenti Roma’daki San Lorenzo in Lucina Bazilikası’nda ziyaretçiler restorasyon yapılan freskteki melek figürünün İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'ye benzediğini fark edince sosyal medyada konu dikkat çekti.

SON RESTORASYONA İNCELEME BAŞLATILDI

Roma Papalık Vekilliği, freskin son restorasyonuna ilişkin inceleme başlatılacağını açıkladı. Bazı basın organlarında yer alan haberlerin ardından çok sayıda ziyaretçinin freskin bulunduğu bölümü görmek için bazilikaya gittiği belirtildi.

Sosyal medyada da gündem olan iddiaya Başbakan Meloni, gülen emojili paylaşımıyla “Bir meleğe benzemiyorum.” yanıtını verirken, restorasyonu yapan Bruno Valentinetti benzerlik iddialarını reddetti.

