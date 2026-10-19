Kanada'nın Ontario eyaletinde yaşayan 35 yaşındaki Natashia Mack'in göz kapağında 2021 yılında çıkan küçük şişlik, nadir görülen bir kanser türünün belirtisi çıktı. İlk başlarda sıradan bir arpacık ya da kist olduğunu düşünen 4 çocuk annesi Mack, şişlik büyüyüp haftalar geçmesine rağmen kaybolmayınca 2022'de doktora başvurdu.

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HABERİN ÖZETİ Göz kapağındaki şişlik için doktora gitti, hayatının en zor sürecine girdi: Kanseri yendi ama ağır hasarlarla yaşıyor Kanada'nın Ontario eyaletinde yaşayan 35 yaşındaki Natashia Mack, göz kapağındaki şişliğin nadir görülen bir tükürük bezi kanseri türü olan sekretuar karsinomun nadir bir mutasyonu olduğunun anlaşılması üzerine zorlu bir tedavi süreci geçirdi. Mack'in göz kapağındaki şişlik, başlangıçta arpacık veya kist sanıldı ancak büyüyünce doktora başvuruldu. Yapılan testlerde kanserin sekretuar karsinomun nadir bir mutasyonuna sahip olduğu ve göz kapağındaki bir bezde başladığı belirlendi. Mack, kanserli dokunun temizlenmesi için birden fazla ameliyat geçirdi ve ardından baş-boyun bölgesine 6 hafta boyunca radyoterapi uygulandı. Tedavi süreci, yutkunma güçlüğü, ağız içi tahrişi, tat kaybı, saç dökülmesi ve cilt yanığı gibi şiddetli yan etkilerle geçti. Kanseri atlatan Mack, hâlâ yutkunma güçlüğü, ağız kuruluğu, baş dönmesi, tat alma duyusunda değişiklikler, kalıcı çene ve sinir hasarı ile travma sonrası stres bozukluğu gibi sorunlar yaşıyor.

Doktorların kitlenin alınmasını estetik bir işlem olarak değerlendirmesi ve ameliyat için ücret ödemesi gerektiğini söylemesi üzerine farklı bir yol izleyen Mack, plastik cerraha sevk edildi ve sigorta kapsamında ameliyat oldu.

2022'nin sonunda gerçekleştirilen ameliyatta çıkarılan kitle incelenmek üzere laboratuvara gönderildi. Ancak birkaç gün içinde aynı bölgede yeniden şişlik oluştu. Yapılan testlerde Mack'in tükürük bezlerinde gelişen nadir bir kanser türü olan sekretuar karsinomun nadir bir mutasyonuna sahip olduğu belirlendi. Kanserin göz kapağındaki bir bezde başladığı anlaşıldı.

Yaşadığı süreci anlatan Mack, Sun Health'e yaptığı açıklamada, göz kapağındaki kitlenin ilk ortaya çıktığında küçük, kırmızı ve tahriş olmuş durumda olduğunu söyledi.

Mack, "Büyüdükçe daha fazla rahatsızlık vermeye başladı ve gözüm sürekli sulanıyordu. Kitlenin üzerindeki kirpikler çok hızlı uzuyordu ve sık sık kesmem gerekiyordu. Ayrıca şiddetli migren atakları yaşıyor, vücudumun genelinde ciddi iltihaplanma hissediyordum" dedi.

Kanser teşhisinin kendisini hazırlıksız yakaladığını belirten Mack, onkoloğunun hastalığı doğrulamasının ardından büyük bir şaşkınlık yaşadığını ifade etti. Mack, "Onkoloğum kanser olduğumu söyleyince donup kaldım. Hayatım durmuş gibi hissettim" diye konuştu.

NADİR GÖRÜLEN KANSER TÜRÜ

Sekretuar karsinom çoğunlukla tükürük bezlerinde ortaya çıkan, nadir görülen ve genellikle düşük dereceli bir tümör olarak biliniyor. Hastalık daha az sıklıkla meme, deri veya tiroitte de gelişebiliyor.

Belirtiler arasında yanak ya da ağız içinde yavaş büyüyebilen ve ağrıya neden olmayan kitleler bulunuyor. Tükürük üretimindeki değişiklikler ve ciltte iltihaplanma da hastalığın belirtileri arasında. Ancak az bilinmesi nedeniyle gözden kaçabildiği belirtiliyor.

NATASHİA MACK BİRDEN FAZLA AMELİYAT GEÇİRDİ

Mack, 2023'te tümörün çıkarılması için yeniden ameliyat oldu. Ancak doktorlar kanserli dokunun tamamını temizleyemediği için 2024'te bir ameliyat daha geçirmesi gerekti.

Daha sonra boynunda bir kitle fark eden Mack başlangıçta bunun şişmiş bir bez olduğunu düşündü. Yapılan incelemeler, kitlenin de kanserli olduğunu ortaya çıkardı. Bunun üzerine Mack'e parotidektomi adı verilen parotis bezinin ve lenf düğümlerinin çıkarıldığı ameliyat uygulandı.

Mack göz kapağında yeniden kitle oluşması nedeniyle Aralık 2024'te bir kez daha ameliyat edildi. Ameliyatların ardından baş ve boyun bölgesine yönelik 6 hafta boyunca radyoterapi uygulandı. Haftada 5 gün gerçekleştirilen tedavi toplam 30 seans sürdü.

Tedavinin hayatındaki en ağır deneyimlerden biri olduğunu belirten Mack, "Baş ve boyun bölgesine uygulanan radyoterapi, şimdiye kadar yaşadığım en acı verici deneyimdi. Doğumdan ve ameliyatlardan bile daha kötüydü" ifadelerini kullandı. Tedavinin ilk haftasından itibaren yan etkiler yaşamaya başladığını da anlatarak şunları söyledi:

"Yutkunmak, cam ve jilet parçalarını yutmak gibiydi. Ağzımın içi tamamen tahriş olmuştu. Tat alma duyumu bütünüyle kaybettim ve çok fazla saçım döküldü. Sürekli midem bulanıyordu. Yutma kaslarımı çalıştırmam gerekiyordu. Aksi takdirde bu kasları kullanma yetimi kaybetme riskim vardı. Cildim yanmış gibi oldu ve tahriş edildi. Tedavinin sonlarına doğru neredeyse hiç sesim çıkmıyordu."

Mack steroid tedavisinin ardından kendisini daha iyi hissetmeye başladığını ve iyileşebileceğine dair yeniden umutlandığını belirtti.

KANSERDEN KURTULDU AMA SAĞLIK SORUNLARI BİTMEDİ

Tedavinin ardından kanserden kurtulduğu belirtilen Mack, hâlâ çeşitli sağlık sorunları yaşıyor. Yutkunma güçlüğü, ağız kuruluğu, baş dönmesi ve tat alma duyusunda değişiklikler devam ediyor. Ayrıca kalıcı çene ve sinir hasarı bulunan Mack, travma sonrası stres bozukluğuyla da mücadele ediyor.

Yaşadığı deneyimin nadir görülen kanser türüne ilişkin farkındalığı artırmasını isteyen Mack, özellikle vücudundaki değişiklikleri önemseyen kişilerin gerekli cevapları alana kadar hastanelere başvurmaktan vazgeçmemesi gerektiğini vurguladı.

İnsanlara kendi sezgilerine güvenmeleri ve bir şeylerin yolunda gitmediğini hissettiklerinde seslerini duyurmak için çabalamaya devam etmeleri çağrısında bulunan Mack, sözlerini şöyle tamamladı:

"Vücudunuz sizinle konuşur ve bir şeylerin yolunda olmadığını anlatmaya çalışır. Kanseri atlattığım için minnettarım. Yaşadığım her şeye rağmen hayatımı dolu dolu yaşıyorum ve dünyada geçirdiğim zamanın kıymetini biliyorum."