18°
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Gözaltındaki Sumud Filosu aktivistlerinden açlık grevi kararı! Nedenini açıkladılar

İsrail’in gözaltına aldığı aralarında 4 Fransız milletvekilinin de bulunduğu 16 farklı ülkeden toplam 42 Küresel Sumud Filosu aktivistinin açlık grevine başladığı öğrenildi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.10.2025
saat ikonu 00:32
|
GÜNCELLEME:
06.10.2025
saat ikonu 00:32

ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla 40'tan fazla tekneyle 'ye seyir halindeyken İsrail ordusu tarafından 1 Ekim’de yasa dışı şekilde alıkonulan Küresel Sumud Filosu'ndaki aktivistler açlık grevine başladı.

"FİLİSTİNLİLERİ AÇ BIRAKAN REJİMİN BESLEMESİNİ REDDEDİYOR"

Filodan yapılan açıklamada İsrail’in gözaltına aldığı aralarında 4 Fransız milletvekilinin de bulunduğu 16 farklı ülkeden toplam 42 aktivistin açlık grevine başladığı duyuruldu.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Gazze'de açlık bir trajedi değil, bir politikadır. Ekim 2023'ten bu yana İsrail, insanları hayatta tutan tarlaları, çiftçileri ve yardım konvoylarını hedef alırken, yiyecek, su, elektrik ve yakıtı keserek tam bir açlık kampanyası yürütüyor.

Kıtlık yayılırken ve tarım arazilerinin yüzde 95'i tahrip olurken, onlarca Küresel Sumud Filosu gönüllüsü hala tutuklu durumda ve Filistinlileri aç bırakan aynı rejim tarafından beslenmeyi reddediyor."

500 AKTİVİSTİ GÖZALTINA ALDI, 170'İNİ SINIR DIŞI ETTİ

İsrail, Küresel Sumud Filosu’ndaki gemilere düzenlediği baskınlarda yaklaşık 500 aktivisti gözaltına almıştı. İsrail, bugüne kadar işlemleri tamamlanan 170 aktivisti ise sınır dışı etti.

