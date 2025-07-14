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 | Berrak Arıcan

Gözünün fotoğrafını sosyal medyada paylaştı, tanımadığı insanlar hayatını kurtardı

Sosyal medya platformu Reddit'e gözünün fotoğrafını çekip, yükleyen bir kadın çok sayıda yorum aldı. Üstelik yorumların çoğunda aynı yazı vardı. Yorumları okuyup harekete geçen kadın, sosyal medya kullanıcılarının hayatını kurtardığını söyledi.

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Gözünün fotoğrafını sosyal medyada paylaştı, tanımadığı insanlar hayatını kurtardı
KAYNAK:
Berrak Arıcan Baş
|
GİRİŞ:
14.07.2025
saat ikonu 11:47
|
GÜNCELLEME:
14.07.2025
saat ikonu 11:47

Bir sabah uyanıp göz bebeklerinin çok büyük olduğunu fark eden kadın, ''Gözlerim neden bu kadar büyük?'' yorumuyla fotoğrafını sosyal medya platformu Reddit'e yükledi. Kadın, ''Gözlerimin ne kadar koyulaştığını ve göz bebeklerimin ne kadar büyük olduğunu fark ettim. Tek hissettiğim baş ağrısı, ne yapmalıyım?'' diye sordu.

Gözünün fotoğrafını sosyal medyada paylaştı, tanımadığı insanlar hayatını kurtardı

''HEMEN BİR DOKTORA GİT!''

Paylaşımı Reddit'e yüklemesinden kısa bir süre sonra birçok sosyal medya kullanıcı kadına, hastaneye gitmesi yönünde tavsiyelerde bulundu. En üstteki yorumda, ''Bir doktora görünmen gerek. Git. Git. Git!'' yazıyordu. Bir başka kullanıcı ise ''Baş ağrısı ve göz bebeklerinin büyümesi çok endişe verici. Lütfen en kısa sürede bir doktora görünün.'' yazdı.

Bir diğeri ise şöyle dedi:

"Lütfen acil servise gidin ve onlara bu resimleri gösterin. Bu, beyninizde bir şeylerin olduğunun işareti. Işıkla ilgisi olmayan bu tür bir genişleme iyi değildir, özellikle de iki göz farklı hızlarda genişliyorsa."

Her yorumda doktora gitmesi söylenen kadın, bir hayli şaşırdığını fakat yorumları dikkate aldığını söyledi. Fakat yerel bir pratisyen hekimin kapalı olması ve görme yeteneğinin kötüleşmesine rağmen hastanede acil tıbbi tedaviyi karşılayamaması nedeniyle beklemeyi planladığını açıkladı. Fakat sosyal medya kullanıcıları, derhal acil tıbbi yardım alması gerektiğini söyledi.

Gözünün fotoğrafını sosyal medyada paylaştı, tanımadığı insanlar hayatını kurtardı

BEYNİNDE KAN PIHTISI VARDI

Kadın daha sonraki paylaşımında bir kez daha hastaneye gitmeye karar verdiğini ve bunun hayat kurtarıcı olduğunu açıkladı. Kadına taraması yapıldı ve beyninde bir kan pıhtısı olduğu fark edildi, bu pıhtı sinirlere baskı yaparak gözlerin büyümesine neden oluyordu. Acil olarak tedaviye alınan kadın, Reddit kullanıcılarının hayatını kurtardığını bunun için çok minnettar olduğunu dile getirdi.

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#Reddit
#Dünya
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