Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Guatemala'da "Şeytan Ateşi" festivali! Trump ateşe verildi

Guatemala'da her yıl düzenlenen geleneksel "Şeytan Ateşi" festivalinde protestocular, ABD Başkanı Donald Trump'ın dev kuklasını ateşe verdi. Protestocuların bu hareketi, ABD'nin göç politikalarına karşı bir tepki olarak değerlendirildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.12.2025
saat ikonu 09:31
|
GÜNCELLEME:
09.12.2025
saat ikonu 09:31

Orta Amerika ülkesi 'nın kalbi, başkent Guatemala City'de gerçekleştirilen geleneksel "Şeytan Ateşi" festivali kapsamında bir araya gelen protestocular, 'nin göç politikalarına karşı tepki olarak ABD Başkanı Donald 'ın dev kuklasını ateşe verdi.

Her yıl Aralık ayında düzenlenen festivalde, kötülükleri ve kötü şansı simgeleyen şeytan kuklaları yakılıyor. Bu yıl ise bu gelenek, protestocular tarafından politik bir içeriğe sahne oldu.

Sıradan "şeytan" kuklalarının yanı sıra, Trump'ın yüzünü taşıyan figürler de ateşe atıldı.

Guatemala'da "Şeytan Ateşi" festivali! Trump ateşe verildi

"ADALETSİZLİKLERİ DE TEMİZLİYOR"

Etkinliğe katılan bir protestocu yaptığı açıklamada, törenin sadece ritüel amaç taşımadığını belirterek, "Bu ateş, geçmişin kötü ruhlarını değil; bugün yaşanan adaletsizlikleri temsil eden figürleri de temizliyor" ifadelerine yer verdi.

Guatemala'da "Şeytan Ateşi" festivali! Trump ateşe verildi

PROTESTOCULAR SATIN ALARAK ATEŞE VERDİ

Guatemala'daki el sanatçıları, her yıl festival için yüzlerce kukla üretirken, bu yıl temaya Trump figürleri de eklendi. Üç metreyi bulan dev kuklalar, meydanlarda protestocular tarafından satın alınarak ateşe verildi.

Geçmiş yıllarda yolsuzluk karşıtı mesajlarla anılan festival, bu yıl göç politikalarına yönelik uluslararası bir protestoya dönüştü.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Trump'ın barıştırdığı Tayland ve Kamboçya yeniden çatışmaya başladı: Uyarı gecikmedi!
Trump protestoları 'şaka' olarak nitelendirdi ve 'Ben kral değilim' diyerek tepki gösterdi
ETİKETLER
#abd
#protesto
#Guatemala
#trump
#Göç Politikaları
#Şeytan Ateşi Festivali
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.