Guatemala'da "Şeytan Ateşi" festivali! Trump ateşe verildi

Orta Amerika ülkesi Guatemala'nın kalbi, başkent Guatemala City'de gerçekleştirilen geleneksel "Şeytan Ateşi" festivali kapsamında bir araya gelen protestocular, ABD'nin göç politikalarına karşı tepki olarak ABD Başkanı Donald Trump'ın dev kuklasını ateşe verdi.

Her yıl Aralık ayında düzenlenen festivalde, kötülükleri ve kötü şansı simgeleyen şeytan kuklaları yakılıyor. Bu yıl ise bu gelenek, protestocular tarafından politik bir içeriğe sahne oldu.

Sıradan "şeytan" kuklalarının yanı sıra, Trump'ın yüzünü taşıyan figürler de ateşe atıldı.

"ADALETSİZLİKLERİ DE TEMİZLİYOR"

Etkinliğe katılan bir protestocu yaptığı açıklamada, törenin sadece ritüel amaç taşımadığını belirterek, "Bu ateş, geçmişin kötü ruhlarını değil; bugün yaşanan adaletsizlikleri temsil eden figürleri de temizliyor" ifadelerine yer verdi.

PROTESTOCULAR SATIN ALARAK ATEŞE VERDİ

Guatemala'daki el sanatçıları, her yıl festival için yüzlerce kukla üretirken, bu yıl temaya Trump figürleri de eklendi. Üç metreyi bulan dev kuklalar, meydanlarda protestocular tarafından satın alınarak ateşe verildi.

Geçmiş yıllarda yolsuzluk karşıtı mesajlarla anılan festival, bu yıl göç politikalarına yönelik uluslararası bir protestoya dönüştü.