Dünya
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki İngiliz üssüne İHA saldırısı

İran'a yapılan ABD-İsrail saldırısına misilleme devam ederken çevrede bulunan ABD üsleri de hedef alınıyor. İngiltere'nin ABD'ye üslerini kullandırma kararı almasının ardından Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki İngiliz üssüne İHA saldırısı düzenlendi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki İngiliz üssüne İHA saldırısı
İngiltere, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları devam ederken 'nde (GKRY) bulunan Akrotiri'deki İngiliz Egemen Üssü'nün "şüpheli bir insansız hava aracı (İHA) saldırısıyla" hedef alındığını ve buna karşılık verildiğini bildirdi.

BBC'nin haberine göre, İngiltere Savunma Bakanlığı, GKRY'deki RAF Akrotiri üssüne yapılan saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, GKRY'de bulunan Akrotiri’deki İngiliz Egemen Üssü’nün "şüpheli bir insansız hava aracı saldırısının" hedefi olduğu belirtilerek, "Bölgedeki kuvvet korumamız en üst düzeydedir ve üs, insanlarımızı savunmak için karşılık vermiştir." ifadeleri kullanıldı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki İngiliz üssüne İHA saldırısı

Bu gece Güney Kıbrıs'ta bulunan Akrotiri Üssü'nde patlama sesleri duyulmuş, ardından burada konuşlu bazı savaş uçaklarının havalandıkları gözlemlenmişti.

HÜKÜMET SÖZCÜSÜNDEN AÇIKLAMA

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letymbiotis, Güney Kıbrıs'taki İngiltere'ye bağlı egemen üs alanında meydana gelen olayda İnsansız Hava Aracı (İHA) kullanıldığını ve sınırlı hasar meydana geldiğini belirtti.

Letymbiotis, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, gece yarısı Akrotiri Üssü'nde (İngiliz egemen üssü) yaşanan olayla ilgili çeşitli kaynaklardan bilgi aldıklarını aktararak, "Olayda İHA kullanılmış ve sınırlı hasar oluşmuştur. Yetkili makamlar, derhal öngörülen güvenlik protokollerini devreye sokmuş ve hem Birleşik Krallık hükümeti hem de İngiliz üslerinin yönetimiyle sürekli koordinasyon halinde durumu yakından takip etmektedirler." ifadesini kullandı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki İngiliz üssüne İHA saldırısı

Letymbiotis, Milli Güvenlik Kurulunun GKRY Lideri Nikos Hristodulidis ile devamlı istişare halinde olduğuna da işaret ederek, konuyla ilgili daha fazla bilgi edindikçe kamuoyuyla paylaşacaklarını vurguladı.

İNGİLTERE ABD'YE ÜS KULLANMA İZNİ VERMİŞTİ

İngiltere üssüne yapılan İHA saldırısının, İngiltere hükümetinin ABD'ye üslerini kullandırma izni vermesinin ardından gerçekleşmesi dikkat çekti.

ABD-İSRAİL SALDIRILARI VE İRAN MİSİLLEMELERİ

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki İngiliz üssüne İHA saldırısı

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken, 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin yaralandığını duyurdu.


