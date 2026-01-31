Menü Kapat
Güney Kıbrıs'ta patlayıcı alarmı! Tatbikatta 13 kilogram TNT kayıplara karıştı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) kaybolan 13 kilogram TNT patlayıcı için alarma geçti. GKRY Savunma Bakanlığı Sözcüsü Christos Pieris, tatbikat sırasında 3 ayrı noktaya patlayıcı yerleştirildiğini ancak 3. noktada patlama yaşanmadığını doğruladı.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
31.01.2026
saat ikonu 10:05
|
GÜNCELLEME:
31.01.2026
saat ikonu 10:05

Yunanistan'da yayımlanan Kathimerini gazetesine göre, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) yetkililerin kaybolan 13 kilogram TNT patlayıcı için alarma geçtiği belirtildi.

Savunma Bakanlığı Sözücüsü Christos Pieris, yaptığı açıklamada, tatbikat sırasında 3 ayrı noktaya patlayıcı yerleştirdiklerini, 2 noktanın patladığını ancak 3. noktada patlama yaşanmadığını dile getirdi.

YA PATLADI, YA ÇALINDI

Pieris, güvenlik protokolü nedeniyle eğitim gören askerlerin 1 saat bekledikten sonra bölgeyi taradığını ancak patlayıcıları bulamadığını aktardı.

Savunma Bakanlığı ve polis yetkililerinin iki senaryo üzerinde çalıştığını belirten Pieris, ilk senaryonun patlayıcılarn 2. kısımda patladığı, ikinci senaryonun ise patlayıcıların çalındığı olduğunu kaydetti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Honduras'ta milletvekiline görülmemiş saldırı! Kongre önünde kafasına patlayıcı madde fırlatıldı
Gürcistan'da düşen uçakta patlayıcı izi var mı? Kriminal rapor ortaya çıktı
ETİKETLER
#Dünya
