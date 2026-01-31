Güney Kıbrıs'ta patlayıcı alarmı! Tatbikatta 13 kilogram TNT kayıplara karıştı

Yunanistan'da yayımlanan Kathimerini gazetesine göre, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) yetkililerin kaybolan 13 kilogram TNT patlayıcı için alarma geçtiği belirtildi.

Savunma Bakanlığı Sözücüsü Christos Pieris, yaptığı açıklamada, tatbikat sırasında 3 ayrı noktaya patlayıcı yerleştirdiklerini, 2 noktanın patladığını ancak 3. noktada patlama yaşanmadığını dile getirdi.

YA PATLADI, YA ÇALINDI

Pieris, güvenlik protokolü nedeniyle eğitim gören askerlerin 1 saat bekledikten sonra bölgeyi taradığını ancak patlayıcıları bulamadığını aktardı.

Savunma Bakanlığı ve polis yetkililerinin iki senaryo üzerinde çalıştığını belirten Pieris, ilk senaryonun patlayıcılarn 2. kısımda patladığı, ikinci senaryonun ise patlayıcıların çalındığı olduğunu kaydetti.