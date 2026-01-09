Honduras'ta milletvekiline görülmemiş saldırı! Kongre önünde kafasına patlayıcı madde fırlatıldı

Orta Amerika ülkesi Honduras'ın muhalefet milletvekili olan Gladius Aurora Lopez, geçtiğimiz gün Ulusal Kongre'de kafasına atılan bir patlayıcı madde nedeniyle yaralandı.

New York Post'un haberine göre, Ulusal Parti tarafından yapılan açıklamada, ülkede tartışmalı başkanlık seçimlerinin ardından gerginliğin yüksek olduğu ifade edildi.

Muhafazakar Ulusal Parti, bombanın iktidardaki Özgürlük ve Yenidne Kurulum Partisi (Libre) üyeleri tarafından atıldığını ileri sürdü ve patlamanın Lopez'e "santimetrelerce" yakın bir yerde meydana geldiğini söyledi.

Milletvekili şans eseri yaşanan saldırıyı hafif yaralarla atlattı.