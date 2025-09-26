Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Güney Kore, sınırı geçen Kuzey'in gemisine uyarı ateşi açtı

Güney Kore, Kuzey'e ait bir ticari geminin Kuzey Sınır Hattı'nı geçmesi üzerine önce uyarı anonsu yapıldığı ardından uyarı ateşi açıldığı belirtildi. Gemi kısa süre sonra Kuzey Kore sınırına geri döndü.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Güney Kore, sınırı geçen Kuzey'in gemisine uyarı ateşi açtı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.09.2025
saat ikonu 09:58
|
GÜNCELLEME:
26.09.2025
saat ikonu 09:58

'nin Kuzey ile aradaki gerilimi düşürmeye yönelik çabaları gündemdeki yerini korurken, Kore Yarımadası'nda tansiyon bir kez tavan yaptı.

Güney Kore ordusu, 'ye ait bir ticari geminin 'deki fiili deniz sınırı olan Kuzey Sınır Hattı'nı (NLL) kısa süreliğine geçmesi üzerine uyarı ateşi açıldığını duyurdu.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan (JCS) yapılan açıklamada, söz konusu geminin NLL'yi saat 05.00 sıralarında Baengnyeong adası yakınlarında ihlal ettiği aktarıldı.

Güney Kore, sınırı geçen Kuzey'in gemisine uyarı ateşi açtı

KISA SÜRE SONRA KUZEY TARAFINA GERİ DÖNDÜ

Gelişme üzerine önce uyarı anonsu yapıldığı ardından uyarı ateşi açıldığı belirtilirken, geminin kısa süre sonra sınır hattının Kuzey Kore tarafına geri döndüğü bildirildi.

1950-53 Kore Savaşı'ndan sonra çizilen ve "Kuzey Sınır Hattı" olarak adlandırılan sular, geçmişte şiddetli çatışmalara sahne olmuştu. Kuzey Kore, bu hattı sınır olarak tanımıyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Güney Kore'den çarpıcı iddia: "Rusya, Kuzey Kore'ye nükleer reaktör sağladı"
ABD ve Güney Kore ortak tatbikatına karşılık Kuzey Kore'den füze denemesi
ETİKETLER
#güney kore
#kuzey kore
#sarı deniz
#Askeri Gerilimler
#Kore Savaşı
#Kuzey Sınır Hattı
#Sınır Çatışması
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.