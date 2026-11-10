Güney Kore'de İHA paniği: Kontrolden çıkıp parka düştü

Güney Kore'nin Gyeonggi eyaletine bağlı Gimpo şehrinde, orduya ait bir insansız hava aracı eğitim sırasında kontrolden çıkarak parka düştü. Kazanın ardından yapılan incelemelerde herhangi bir can kaybı veya sivil hasar meydana gelmediği bildirildi.

KAZANIN NEDENİ İLETİŞİM ARIZASI OLABİLİR

Güney Kore ordusundan yapılan açıklamada, İHA'nın düşmesine iletişim sisteminde yaşanan bir arızanın neden olmuş olabileceği belirtildi. Kazanın ardından bölgeye ekipler sevk edilirken, İHA'nın enkazı olay yerinden kaldırıldı.

ORDUDAN KUZEY KORE İDDİALARINA CEVAP

Güney Kore Ordu Sözcüsü Yüzbaşı Bae Seok-jin, kazada herhangi bir sivilin zarar görmediğini belirterek, "İHA'nın kendisinde meydana gelen hasar dışında herhangi bir can kaybı veya sivillere yönelik zarar bildirilmedi" ifadelerini kullandı.

Kazanın Kuzey Kore ile bağlantılı olduğuna yönelik iddialara da değinen Bae, kamuoyunun spekülatif söylentilere itibar etmemesi gerektiğini söyledi. Olayın kesin nedeninin belirlenmesi amacıyla detaylı soruşturma başlatıldığı açıklandı.