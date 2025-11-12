Menü Kapat
14°
Güney Kore'deki termik santral kazasında 1 hafta geride kaldı! Bilanço her geçen gün ağırlaşıyor

Güney Kore'de yer alan bir termik santralde geçtiğimiz hafta facia meydana gelmişti. Yaşanan olayda santraldeki kazan kulesinin çökmesi sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti. Öte yandan bilanço her geçen gün biraz daha ağırlaşmaya devam ediyor.

Güney Kore'deki termik santral kazasında 1 hafta geride kaldı! Bilanço her geçen gün ağırlaşıyor
'nin Ulsan şehrinde yer alan Korea East-West Power Co. şirketine ait termik santraldeki kazan kulesi faciasında 1 hafta geride kaldı. Yaşanan faciada santralde yer alan kazan kulesi çökmüş ve çok sayıda işçi altında kalmıştı.

Arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği enkaz bölgesinde 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Böylece faciada hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi.

Ulsan Nambu İtfaiye Departmanı, hala kayıp olan diğer iki işçiden birinin yerinin tespit edildiğini, diğer işçiye ise henüz ulaşılamadığını açıkladı.

SANTRAL FACİAYA SAHNE OLMUŞTU

Güney Kore'nin Ulsan şehrinde bulunan bir termik santralin 60 metre yüksekliğindeki kazan kulesi geçtiğimiz hafta Perşembe günü söküm çalışmaları sırasında çökmüş, taşeron bir şirket adına çalışan 9 işçinin göçük altında kaldığı açıklanmıştı.

2 işçi olayın ilk saatlerinde kurtarılırken, ilerleyen günlerde 3 işçinin cansız bedenine ulaşılmıştı. Son olarak çökme riski nedeniyle arama çalışmalarını zorlaştıran diğer 2 kazan kulesi de patlayıcı kullanılarak kontrollü şekilde yıkılmıştı. Arama çalışmalarının iş makinelerinin desteğiyle süreceği açıklanmıştı.

